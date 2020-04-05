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Актёр Роман Курцын знает, как держать себя в форме

Актёр Роман Курцын знает, как держать себя в форме

Российский актёр Роман Курцын (вы знаете его по фильмам «Крым», «Бабушка лёгкого поведения — 2», сериалам «Меч», «Фитнес», «Пять минут тишины») во время пандемии коронавируса тренирует фанатов в режиме онлайн. Во времена, когда фитнес-центры закрыты, звезда с идеальной фигурой рассказывает, как поддерживать себя в форме дома.

— Сидишь дома? В эфирах NaDobre показываем тренировки дома: программы, упражнения, полезные советы, лайфхаки. Присоединяйся! — зазывает своих фанатов Роман.

Актёр из Ярославля рекомендует дома делать отжимания и планку, постепенно увеличивая время и количество повторений. Лестница в подъезде может заменить кардиотренажер, а вместо гантелей Роман предложил поднимать канистры с водой.

Из-за начавшегося распространения инфекции COVID-19 многие ярославцы стали проводить дома больше времени. Кто-то это делает осознанно, другие — потому что пришлось уйти на удалённый режим работы или на выходные.

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домашние тренировки
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