Российский актёр Роман Курцын (вы знаете его по фильмам «Крым», «Бабушка лёгкого поведения — 2», сериалам «Меч», «Фитнес», «Пять минут тишины») во время пандемии коронавируса тренирует фанатов в режиме онлайн. Во времена, когда фитнес-центры закрыты, звезда с идеальной фигурой рассказывает, как поддерживать себя в форме дома.

— Сидишь дома? В эфирах NaDobre показываем тренировки дома: программы, упражнения, полезные советы, лайфхаки. Присоединяйся! — зазывает своих фанатов Роман.

Актёр из Ярославля рекомендует дома делать отжимания и планку, постепенно увеличивая время и количество повторений. Лестница в подъезде может заменить кардиотренажер, а вместо гантелей Роман предложил поднимать канистры с водой.