Тренер «Локомотива» о вылете команды из плей-офф: «Игроки чувствуют себя ужасно»

Шестая игра между «Локомотивом» и «Йокеритом» завершилась поражением ярославцев со счётом 1:5. Этот матч стал решающим в противостоянии команд. Общий счёт серии — (4:2) в пользу финнов. Таким образом, «Локомотив» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

Домашняя встреча «железнодорожников» прошла в том же составе, что и в предыдущих играх. На воротах стоял Илья Коновалов, а в стартовой пятёрке вышли Магнус Пяярви, Антон Ландер, Григорий Денисенко, Рушан Рафиков и Стаффан Кронвалль. ⠀

«Йокерит» быстро открыл счёт, но ярославцы смогли отыграть одну шайбу. Первым же большинством воспользовался Стефан да Коста и забил единственный гол в игре в исполнении «Локомотива». Под конец периода финны снова оторвались от соперника, реализовав момент при выходе 2 в 1. ⠀

Второй период, причём уже не в первый раз, остался безголевым. Третья двадцатиминутка стала решающей для железнодорожников. «Йокерит» трижды успешно поразил ворота «Локомотива» при игре в равных составах. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота. ⠀



Тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итог серии:

— Всегда тяжело проигрывать. Я знаю, что игроки чувствуют себя ужасно, потому что подвели фанатов и команду. Но нас обыграла команда, которая была лучше. Но я горжусь ребятами, что они бились весь сезон, вышли в плей-офф и сделали эту серию максимально тяжёлой для «Йокерита».

Также тренер поблагодарил болельщиков за поддержку от лица всей команды.

