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Тренер «Локомотива» о вылете команды из плей-офф: «Игроки чувствуют себя ужасно»

Ярославская команда проиграла «Йокериту»

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Болельщики так ждали победы, но испытали разочарование

Болельщики так ждали победы, но испытали разочарование


Шестая игра между «Локомотивом» и «Йокеритом» завершилась поражением ярославцев со счётом 1:5. Этот матч стал решающим в противостоянии команд. Общий счёт серии — (4:2) в пользу финнов. Таким образом, «Локомотив» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина.

Ярославскую команду обыграли на домашнем льду

Ярославскую команду обыграли на домашнем льду

Домашняя встреча «железнодорожников» прошла в том же составе, что и в предыдущих играх. На воротах стоял Илья Коновалов, а в стартовой пятёрке вышли Магнус Пяярви, Антон Ландер, Григорий Денисенко, Рушан Рафиков и Стаффан Кронвалль.

«Йокерит» быстро открыл счёт

«Йокерит» быстро открыл счёт


«Йокерит» быстро открыл счёт, но ярославцы смогли отыграть одну шайбу. Первым же большинством воспользовался Стефан да Коста и забил единственный гол в игре в исполнении «Локомотива». Под конец периода финны снова оторвались от соперника, реализовав момент при выходе 2 в 1.

«Йокерит» трижды успешно поразил ворота «Локомотива» при игре в равных составах

«Йокерит» трижды успешно поразил ворота «Локомотива» при игре в равных составах


Второй период, причём уже не в первый раз, остался безголевым. Третья двадцатиминутка стала решающей для железнодорожников. «Йокерит» трижды успешно поразил ворота «Локомотива» при игре в равных составах. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота.

Мы болели как могли

Мы болели как могли


Тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итог серии:
— Всегда тяжело проигрывать. Я знаю, что игроки чувствуют себя ужасно, потому что подвели фанатов и команду. Но нас обыграла команда, которая была лучше. Но я горжусь ребятами, что они бились весь сезон, вышли в плей-офф и сделали эту серию максимально тяжёлой для «Йокерита».

Также тренер поблагодарил болельщиков за поддержку от лица всей команды.

Болельщики заняли все трибуны

Болельщики заняли все трибуны

И всё-таки верим!

И всё-таки верим!

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ЛокомотивЙокеритхоккейспорт
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
11 мар 2020 в 23:12

Яковлев, уходи!

НОО
11 мар 2020 в 22:56

ЧУВСТВУЮТ ТАКЖЕ КАК ИГРАЮТ

Голос народа
11 мар 2020 в 22:50

Путинский охранник хватит давать бюджетные деньги хоккерам и футболерам. Дай денег на науку. Будущее за мозгами, а не за клюшками