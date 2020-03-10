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Спортсмены МВД пожаловались на тесноту и отсутствие снега на лыжных соревнованиях в Ярославле

Полицейские показали, как их поселили

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Некоторые спортсмены спали на полу

Некоторые спортсмены спали на полу

В Ярославле проходит Чемпионат по лыжным гонкам и лыжному двоеборью для полицейских МВД России. Это событие могло бы остаться незамеченным, если бы не обиженные спортсмены, рассказавшие в соцсетях, что в происходит на соревнованиях. Например, спортсменов расселили в номера так тесно, что некоторым пришлось спать на полу.

— Двухместный номер за 2500 рублей с человека (5000 рублей) быстро превратился путём добавления раскладушки в не без того тесную комнату в трёхместный номер за 7500. Притом в данную сумму даже не входит стоимость обедов, — анонимно написал участник соревнований в группе «Омбудсмен полиции».

Троим в такой комнатке уже тесно&nbsp;

Троим в такой комнатке уже тесно 

Омбудсмен полиции / vk.com 

— У некоторых команд в первую ночь третий человек спал на полу, а не на раскладушке! — продолжает автор поста. — Также вызывает сомнение, почему именно Ярославль стал местом проведения чемпионата МВД по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, ведь все прекрасно понимают, что зима была, мягко говоря, тёплой, и за месяц-полтора все понимали, что снега практически не останется!

Спортсмен показал трассу, начало которой практически лысое — проглядывают земля и трава. Соревнования начались в комплексе «Подолино». Мы обратились за комментарием в спорткомплекс.

— Такого быть не может, чтобы на полу кто-то спал. Спальные места были предоставлены всем. Организаторы соревнования признали трассу пригодной для проведения, мы со своей стороны сделали всё возможное. Снег берегли под плёнкой, но погода говорит сама за себя, — объясняют в спортивном комплексе, где принимают полицейских.

Организатором соревнований выступает одно из подразделений МВД России. В ярославском управлении анонимный пост комментировать не стали.

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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
10 мар 2020 в 17:03

доблестные спортивные полицаи могут сами расследовать это весьма мутное и коррупционное дело , а не поднимать тревогу по всему лесу 😁

Горожанин
10 мар 2020 в 16:13

Со снегом да, в этом году беда...
На сайте парк-отеля Ярославль цены за номера эконом (как на картинке):
Завтрак-ужин 3200 за двоих + 1050 дополнительный человек т.е. 3250руб.
С обедом 3800 за двоих + 1200 дополнительный человек, т.е. 5000руб.
Полагаю тут какая-то ошибка....

Ганс
10 мар 2020 в 15:55

какие лыжи )) снега то нет , а за эти деньги проще гостинцу снять