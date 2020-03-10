Спортсмены МВД пожаловались на тесноту и отсутствие снега на лыжных соревнованиях в Ярославле

— Двухместный номер за 2500 рублей с человека (5000 рублей) быстро превратился путём добавления раскладушки в не без того тесную комнату в трёхместный номер за 7500. Притом в данную сумму даже не входит стоимость обедов, — анонимно написал участник соревнований в группе «Омбудсмен полиции».

В Ярославле проходит Чемпионат по лыжным гонкам и лыжному двоеборью для полицейских МВД России. Это событие могло бы остаться незамеченным, если бы не обиженные спортсмены, рассказавшие в соцсетях, что в происходит на соревнованиях. Например, спортсменов расселили в номера так тесно, что некоторым пришлось спать на полу.

— У некоторых команд в первую ночь третий человек спал на полу, а не на раскладушке! — продолжает автор поста. — Также вызывает сомнение, почему именно Ярославль стал местом проведения чемпионата МВД по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, ведь все прекрасно понимают, что зима была, мягко говоря, тёплой, и за месяц-полтора все понимали, что снега практически не останется!

Спортсмен показал трассу, начало которой практически лысое — проглядывают земля и трава. Соревнования начались в комплексе «Подолино». Мы обратились за комментарием в спорткомплекс.

— Такого быть не может, чтобы на полу кто-то спал. Спальные места были предоставлены всем. Организаторы соревнования признали трассу пригодной для проведения, мы со своей стороны сделали всё возможное. Снег берегли под плёнкой, но погода говорит сама за себя, — объясняют в спортивном комплексе, где принимают полицейских.

Организатором соревнований выступает одно из подразделений МВД России. В ярославском управлении анонимный пост комментировать не стали.