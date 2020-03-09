«Локомотив» переиграл «Йокерит» и продолжит борьбу за выход в четвертьфинал плей-офф

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Сегодня прошла пятая ледовая битва между «Йокеритом» и «Локомотивом». И ярославцы снова вырвали победу у соперника со счётом 4:2, оставив себе шанс продолжить противостояние. Счёт в серии стал 3:2.
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«Локомотив» прилетел в Хельсинки с тем же составом, что и в предыдущем матче. Только в этой игре в первом звене вышел Григорий Денисенко, а Михаил Беляев, наоборот, — в четвёртом. На воротах стоял Илья Коновалов.
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На десятой минуте счёт открыли ярославцы. Павел Кудрявцев переиграл финского вратаря и точным броском отправил шайбу. Но затем «Йокерит» ответил противнику двумя голами. И на этом успехи «шутов» в домашнем матче закончились.
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Второй период прошёл без забитых шайб. Зато в третьей двадцатиминутке «Локомотив» отличился тремя голами. На 43 минуте счёт сравнял Григорий Денисенко, а ещё через четыре минуты шайбу забросил Стефан да Коста. А под конец периода ворота финнов поразил Артур Каюмов, не оставив надежды на спасение матча.
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Следующая встреча противников состоится в Ярославле. И в ней железнодорожники могут сравнять счёт в серии.