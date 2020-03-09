«Локомотив» переиграл «Йокерит» и продолжит борьбу за выход в четвертьфинал плей-офф

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Сегодня прошла пятая ледовая битва между «Йокеритом» и «Локомотивом». И ярославцы снова вырвали победу у соперника со счётом 4:2, оставив себе шанс продолжить противостояние. Счёт в серии стал 3:2.

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«Локомотив» прилетел в Хельсинки с тем же составом, что и в предыдущем матче. Только в этой игре в первом звене вышел Григорий Денисенко, а Михаил Беляев, наоборот, — в четвёртом. На воротах стоял Илья Коновалов.

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На десятой минуте счёт открыли ярославцы. Павел Кудрявцев переиграл финского вратаря и точным броском отправил шайбу. Но затем «Йокерит» ответил противнику двумя голами. И на этом успехи «шутов» в домашнем матче закончились.