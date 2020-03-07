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«Я не из вредности»: Влади из «Касты» пробежал по Ярославлю вместе с фанатами

Рэпер устроил большой забег

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Начать день на пробежке, закончить — на концерте

Начать день на пробежке, закончить — на концерте

Размяться перед концертом забегом — почему бы и нет? Именно так сделали участник группы «Каста» в Ярославле, приезжавшей вчера на выступление. Влади навернул девять километров по городу. И позвал своих поклонников присоединиться.

— Ярославль, отзовись! — бросил клич в «Инстаграме».

Желающие нашлись.

— В Ярославле мы славно пробежали 9 км, желающих поэтому было меньше, понимаю. 9 км звучало угрожающе и для меня лет шесть назад. Но вообще за месяц это достигается всеми желающими, честно. Я наращиваю дистанции не из вредности, просто в мае решено пробежать полумарафон, — написал Влади в своём аккаунте в «Инстаграме».

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ВладиКастазабег
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
7 мар 2020 в 09:16

Каста здесь )