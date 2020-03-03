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Вторая провальная игра с «Йокеритом»: у «Локомотива» больше нет права на ошибку

Локомотив проиграл финнам вторую игру плей-офф: обзор матча

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Финны отправили решающую шайбу в пустые ворота «Локомотива»

Финны отправили решающую шайбу в пустые ворота «Локомотива»

Сегодня прошёл второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Ярославцы должны были реабилитироваться за прошлую провальную игру. Но этого не произошло. «Локомотив» снова уступил «Йокериту» с разгромным счётом (5:1).

Стартовый состав на встречу почти не изменился. Тринадцатым нападающим был выбран Александр Полунин, а на ворота встал Илья Коновалов.

Но смена вратаря не улучшила расклад в матче.

В первом периоде целых три шайбы оказались в воротах Коновалова. Марко Антилла уже на второй минуте открыл счёт. Нападающий сразу бросил по воротам ярославского вратаря после выигранного финнами вбрасывания. На одиннадцатой минуте преимущество увеличил Давид Склеиничка. «Йокерит» смог забить гол при игре четыре на четыре. Ещё через шесть минут счёт на табло стал (3:0). Финны хорошо сыграли в большинстве. Продуктивную атаку завершил гол в исполнении Сами Леписто.

В начале второго периода «Йокерит» отличился при игре в равных составах. После очередного гола «Локомотив» снял вратаря, но это ни к чему не привело. И наконец-то в середине второй двадцатиминутки забил Магнус Пяярви. Таким образом, «Локомотив» уменьшил отрыв от соперника.

В третьем периоде «Локомотив» перебросал соперника (3/9). Но за сорок секунд до конца матча финны отправили решающую шайбу в пустые ворота «Локомотива» при игре в меньшинстве.

Следующие два матча железнодорожники проведут в Ярославле 5 и 7 марта. И теперь у них точно нет права на ошибку. Еще одна проигранная встреча, и «Локомотив» заканчивает борьбу за Кубок Гагарина в этом сезоне.

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спортхоккей«Локомотив»
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КОММЕНТАРИИ (3)

степа
3 мар 2020 в 23:15

яковлев меняйся со всей верхушкой.позор!!!

Гость
3 мар 2020 в 22:57

11:1 за 2 матча

Роман Григорьев
3 мар 2020 в 22:52

Позор имени Яковлева. Яковлева и его прихлебателей