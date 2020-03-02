2 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +3°С
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Спорт

«Есть золото!»: россиянки выиграли чемпионат Европы по стрельбе из пневматической винтовки

В составе российской сборной — ярославна Анастасия Галашина

366
2 Обсудить

Поделиться

У Насти меткий глаз!

У Насти меткий глаз!

Россиянки Анастасия Галашина, Юлия Каримова и Дарья Болдинова победили в чемпионате Европы по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования проходили в Вроцлаве.

Спортсменки поражали цели на расстоянии 10 метров. Россиянки обошли норвежскую сборную в командном упражнении, счёт в финале — 17:13.

— Есть золото! Российская сборная по пулевой стрельбе стала чемпионом Европы в командном упражнении «Стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины». Ура! Настя два дня будет дома! — написал на своей страничке в «Фейсбуке» папа ярославны Анастасии Галашиной Валерий.

Анастасия просто звезда! И медали идут одна за другой. В январе Анастасия заработала на чемпионате России две серебряные медали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анастасия Галашинастрельбаспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 мар 2020 в 13:29

всем пофиг

den
2 мар 2020 в 12:58

ну и что..