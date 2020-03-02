«Есть золото!»: россиянки выиграли чемпионат Европы по стрельбе из пневматической винтовки

Россиянки Анастасия Галашина, Юлия Каримова и Дарья Болдинова победили в чемпионате Европы по стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования проходили в Вроцлаве.

Спортсменки поражали цели на расстоянии 10 метров. Россиянки обошли норвежскую сборную в командном упражнении, счёт в финале — 17:13.



— Есть золото! Российская сборная по пулевой стрельбе стала чемпионом Европы в командном упражнении «Стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины». Ура! Настя два дня будет дома! — написал на своей страничке в «Фейсбуке» папа ярославны Анастасии Галашиной Валерий.

