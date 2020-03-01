«Забыть, как страшный сон»: «Локомотив» сегодня феерично проиграл финнам

В рамках 1/4 финала Кубка Гагарина сегодня соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». И первую игру ярославцы проиграли в гостях с разгромным счётом (6:0).
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До этого противники встречались шесть раз в чемпионате. В четырёх играх «Локомотив» оказывался победителем. В инстаграм хоккейного клуба железнодорожников этот матч прокомментировали кратко: «Забыть, как страшный сон».
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Стартовый состав железнодорожников включал в себя всех основных игроков, которые хорошо показали себя в предыдущих матчах против финнов. Место в воротах занял Александр Лазушин.
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После первого периода оставалась надежда на победу. Ярославцы пропустили один гол в меньшинстве от Вели-Матти Савинайнен.
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Во второй двадцатиминутке в ворота «Локомотива» забросили целых четыре шайбы. В начале периода Петер Регин переиграл Лазушина и реализовал момент. Ещё через 10 минут гол забил один из результативных нападающих команды Никлас Йенсен. В результате нарушения численного состава «Локомотив» был наказан малым штрафом. В этом большинстве отличился бывший игрок ярославского клуба Петри Контиола. А под занавес периода дубль в меньшинстве оформил Савинайнен.
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В третьем игровом отрезке ярославцы сменили вратаря на Илью Коновалова. На 54 минуте решающую шайбу забросил Микко Лехтонен. А железнодорожникам так и не удалось распечатать ворота финнов. Самое важное сейчас — игрокам не опускать руки, а болельщикам — верить в команду.
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Следующий матч пройдёт также в Хельсинки уже послезавтра.