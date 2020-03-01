«Забыть, как страшный сон»: «Локомотив» сегодня феерично проиграл финнам

В рамках 1/4 финала Кубка Гагарина сегодня соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». И первую игру ярославцы проиграли в гостях с разгромным счётом (6:0).

⠀



До этого противники встречались шесть раз в чемпионате. В четырёх играх «Локомотив» оказывался победителем. В инстаграм хоккейного клуба железнодорожников этот матч прокомментировали кратко: «Забыть, как страшный сон».