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«Забыть, как страшный сон»: «Локомотив» сегодня феерично проиграл финнам

Как так вышло? Разбор игры ярославцев

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Эта игра была провальной&nbsp;

Эта игра была провальной 

В рамках 1/4 финала Кубка Гагарина сегодня соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». И первую игру ярославцы проиграли в гостях с разгромным счётом (6:0).


До этого противники встречались шесть раз в чемпионате. В четырёх играх «Локомотив» оказывался победителем. В инстаграм хоккейного клуба железнодорожников этот матч прокомментировали кратко: «Забыть, как страшный сон».



Стартовый состав железнодорожников включал в себя всех основных игроков, которые хорошо показали себя в предыдущих матчах против финнов. Место в воротах занял Александр Лазушин.

После первого периода оставалась надежда на победу. Ярославцы пропустили один гол в меньшинстве от Вели-Матти Савинайнен.

Во второй двадцатиминутке в ворота «Локомотива» забросили целых четыре шайбы. В начале периода Петер Регин переиграл Лазушина и реализовал момент. Ещё через 10 минут гол забил один из результативных нападающих команды Никлас Йенсен. В результате нарушения численного состава «Локомотив» был наказан малым штрафом. В этом большинстве отличился бывший игрок ярославского клуба Петри Контиола. А под занавес периода дубль в меньшинстве оформил Савинайнен.

В третьем игровом отрезке ярославцы сменили вратаря на Илью Коновалова. На 54 минуте решающую шайбу забросил Микко Лехтонен. А железнодорожникам так и не удалось распечатать ворота финнов. Самое важное сейчас — игрокам не опускать руки, а болельщикам — верить в команду.

Следующий матч пройдёт также в Хельсинки уже послезавтра.

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ХК Локомотивхоккей
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
1 мар 2020 в 22:05

Всё хорошо, зарплаты хорошие . А завистники пусть подавятся , вперёд ребята скоро отдохнёте канары ждут .

Гость
1 мар 2020 в 21:22

Повторяю ещё раз, с такой игрой Локомотиву делать нечего!

Роман Григорьев
1 мар 2020 в 21:05

Генеральному спонсору (РЖД) давно пора обратить внимание на неэффективный менеджмент клуба во главе с пенсионером Яковлевым. Клуб деградирует во всех направлениях деятельности. Это сезон провален задолго до его начала. Позор.