Определился соперник «Локомотива» на первый раунд плей-офф

Последний матч чемпионата «Локомотив» провёл против подольского «Витязя». В основное время победитель не определился. В итоге по буллитам выиграли подольчане со счётом (4:5).

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Сегодняшний состав на игру поразил многих болельщиков. В старте не появились некоторые лидеры команды и легионеры. Костяк команды составили в основном молодые игроки, воспитанники ярославского хоккея. Первым вратарем был заявлен Илья Коновалов. А вторым, как и в прошлом матче, стал Даниил Исаев. Средний возраст этого состава — чуть больше 21 года.

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Первые два гола забили игроки «Витязя» Вилле Лаюнен и Святослав Гребенщиков. Но в середине второго периода ярославцы взяли инициативу в своих руки. Во время удаления Павла Красковского железнодорожники реализовали меньшинство. Автором гола стал Михаил Беляев, для которого эта шайба положила голевое начало в КХЛ. Затем Красковский реабилитировался за удаление и забил ещё одну шайбу. Счёт становится 2:2. Но в конце второго периода подольчане снова вышли вперёд, благодаря ещё одному голу Лаюнен.