Ярославский «Локомотив» переиграл минское «Динамо» четвёртый раз в сезоне

Сегодня «Локомотив» переиграл минское «Динамо» в четвёртый раз в этом сезоне. Матч завершился счётом 3:5 в пользу гостей. Но легко ли было ярославцам получить эту победу?

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Главный тренер Майкл Пелино не включил в состав некоторых опытных игроков, дав им передышку. Зато против минчан попробовали свои силы молодые игроки: Михаил Сидоров, Георгий Иванов, Михаил Беляев. Ворота защищал Александр Лазушин, а место второго вратаря досталось 20-летнему хоккеисту Даниилу Исаеву.

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«Локомотив» атаковал соперника на протяжении всего матча. Но и динамовцы не раз показали себя, поэтому игра оказалось богатой на голы.

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Первую шайбу в матче на шестой минуте забросил Якуб Накладал. Однако минчане смогли ответить оппонентам только под конец периода. Автором гола стал Александр Павлович. Но ещё через две минуты ярославцы снова оторвались от противников. С передачи Александра Свитова 14-й гол в сезоне забил Павел Кудрявцев.

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Второй период прошёл в упорной борьбе. Но противники не смогли реализовать моменты.

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А третий период стал решающим для команд. В последней двадцатиминутке страсти накалились. На второй минуте преимущество железнодорожников увеличил Григорий Денисенко, завершив атаку сходу. Но через четыре минуты Райан Спунер переиграл Александра Лазушина и сократил отставание команды. Счёт на табло стал 2:3. Тогда ярославцам снова пришлось понервничать. Однако команда не перестала атаковать, что принесло результат. Свою первую шайбу в КХЛ забросил Александр Дарьин. На 13-й минуте Стефан Эллиот забивает из правого круга вбрасывания. И опять — разница в один гол. На предпоследней минуте «Динамо» снимает вратаря. В пустые ворота забивает Артём Ильенко. Третий период выдался очень напряженным!

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Последняя игра в чемпионате пройдёт для «Локомотива» на выезде 27 февраля. Соперником ярославцев станет подольский «Витязь». А потенциальным оппонентом на первый круг плей-офф пока все ещё остаётся «Йокерит».

