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Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Авангард»

Единственную в матче шайбу забросил Егор Аверин

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Илья Коновалов надёжно защищал ворота «железнодорожников»

Илья Коновалов надёжно защищал ворота «железнодорожников»

Сегодня «Локомотив» на выезде провёл матч против «Авангарда». Первый период для обеих команд оказался безрезультатным. Счёт открыли лишь на 35-й минуте матча. Шайбу в ворота хозяев забросил Егор Аверин.

Практически всю третью двадцатиминутку «Авангард» провёл в атаке, пытаясь отыграться, но безрезультатно — Илья Коновалов надёжно защищал ворота «железнодорожников». Итог матча — 0:1.

До конца регулярно чемпионата у «Локомотива» осталось две игры. Обе пройдут на выезде. Ближайший матч ярославская команда проведёт 25 февраля в Минске против местного «Динамо».

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«Локомотив»хоккей
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