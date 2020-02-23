Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Авангард»

Сегодня «Локомотив» на выезде провёл матч против «Авангарда». Первый период для обеих команд оказался безрезультатным. Счёт открыли лишь на 35-й минуте матча. Шайбу в ворота хозяев забросил Егор Аверин.



Практически всю третью двадцатиминутку «Авангард» провёл в атаке, пытаясь отыграться, но безрезультатно — Илья Коновалов надёжно защищал ворота «железнодорожников». Итог матча — 0:1.



До конца регулярно чемпионата у «Локомотива» осталось две игры. Обе пройдут на выезде. Ближайший матч ярославская команда проведёт 25 февраля в Минске против местного «Динамо».