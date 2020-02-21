В Ярославле ищут, кто за 37 миллионов высадит на запасном поле «Шинника» самовыпрямляющуюся траву

— Маркировочное искусственное покрытие, используемое для линий разметки, должно состоять из самовыпрямляющегося полиэтиленового волокна, устойчивого к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению, с высотой ворса не менее 60 мм. Форма волокна должна быть ромбовидная, — сообщается в документе закупки, опубликованном Дирекцией спортивных сооружений Ярославля..

В Ярославле власти решили поменять покрытие на запасном поле «Шинника». Вместо того, что есть сейчас, на поле посадят пластиковые импланты, то есть искусственную траву. Важным пунктом будет то, что она будет самовыпрямляющаяся.

В расчете затрат написано, что чуть больше 11 миллионов готовы потратить на искусственный газон зеленого цвета, искусственный газон для белой разметки, шовную ленту, клей и амортизирующий наполнитель.



Но это только часть трат. Есть еще второй документ, в котором посчитано, сколько денег нужно заплатить за выполнение работ. За то, что в покрытие будут вживлять самовыпрямляющиеся импланты травы, заплатят почти 26 миллионов рублей.



Таким образом в графе «итого» — 37 миллионов рублей на покрытие футбольного стадиона. Желающий заняться этим пока не нашлось. Если участники заявятся, то аукцион выиграет тот, кто даст меньшую цену за свои услуги.

