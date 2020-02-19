Грандиозная победа над «Витязем»: соответствовала ли игра счёту?

Последняя домашняя игра «Локомотива» завершилась крупной победой над подольским «Витязем» со счётом (5:1). Команды идут бок о бок в турнирной таблице, но ярославцам удалось разгромить противника. Как и почему это произошло — узнаем в обзоре на матч.

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Ворота железнодорожников сегодня защищал Александр Лазушин. Вратарь не раз исполнял спасательные сейвы в моменты атак подольчан. Также Майкл Пелино немного перетасовал звенья, и такие сочетания принесли успех команде. Тренер прокомментировал своё решение так:

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— Мне нравится, когда игроки могут играть с разными партнерами. И мне кажется, что игрокам тоже нравится пробовать новые сочетания и смотреть, с кем они могут сыграться. Звено Дениса Алексеева и Николая Коваленко играет хорошо, а для других мы пробуем разные сочетания. И если брать последнюю игру против «Витязя» в Подольске, то Антон Ландер играл вместе с Павлом Кудрявцевым и Артемом Ильенко, они забили гол.

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В первом периоде соперники обменялись голами. Первыми на шестой минуте забили ярославцы. Александр Свитов подставил клюшку под бросок капитана клуба и отправил шайбу в ворота оппонентов. У «Витязя» в большинстве отличился Пекка Йормакка. И после первой двадцатиминутки счёт на табло — 1:1.

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Во втором периоде после удаления защитника «Витязя» ярославцы тоже реализовали большинство. Автором гола стал Магнус Пяярви. В последней двадцатиминутке «Локомотив» увеличил преимущество ещё на три гола. Сначала Артур Каюмов забросил шайбу от синей линии, затем в меньшинстве Владимир Ткачев точным ударом поразил пустые ворота «Витязя». И точку в матче поставила связка Полунина, Свитова и Беляева. Александр Полунин забросил важный гол с передач напарников. Разгромная победа стала приятным завершением домашних игр чемпионата КХЛ 2019/2020.

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Главный тренер «Локомотива» поделился своими впечатлениями от игры:

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— Счёт не совсем отражает то, что происходило сегодня. Я считаю, что мы играли хорошо и заслужили победу, но не с таким крупным счётом. Нашим игрокам было приятно выиграть для своих болельщиков. И я рад, что удалось это сделать сегодня.

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«Локомотив» проведёт ещё три игры в чемпионате этого года. И все они пройдут на выезде: в Омске, Минске и в Подольске.

