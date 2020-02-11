«Локомотив» проиграл «Нефтехимику» в первом матче после перерыва в чемпионате

У ярославцев сегодня были все шансы на победу. «Нефтехимик» находится на 11-м месте на Востоке и на 12 очков отстаёт от соперника. Противники уже встречались в этом сезоне. В ноябре «Локомотив» разгромил оппонента со счётом (6:3) на своей арене.

В матче не приняли участие некоторые игроки, которые выступали на национальную сборную, например, Павел Кудрявцев, Артур Каюмов, Рушан Рафиков, Григорий Денисенко. Также до середины марта выбыл Даниил Мисюль, травмированный в игре против московского «Динамо». В стартовом составе появились Николай Коваленко, Михаил Сидоров. И сегодня дебютировал в КХЛ сразу во втором звене защитник Антон Малышев, призёр Молодежного чемпионата мира — 2020. Место в воротах на этот раз занял Александр Лазушин.

⠀

Игра против «Нефтехимика» сразу не задалась. На старте первого периода ярославцы пропустили две шайбы подряд. Авторами голов стали Марат Хайруллин и Райан Мерфи. После пропущенных шайб железнодорожники взяли тайм-аут, что помогло команде не опускать руки. Уже через семь минут слаженно сработали два ярославских легионера. Якуб Накладал сделал точный бросок, под который поставил клюшку лучший бомбардир клуба Стефан да Коста. А ещё через минуту вдвоём убежали Владимир Ткачев и Александр Полунин и переиграли вратаря «Нефтехимика». Первый период оказался насыщенным на быстрые голы. Соперники ушли на перерыв при счёте (2:2).

⠀

Во втором периоде удача вновь отвернулась от «Локомотива». Игроки несколько раз удалялись и отстаивали свои ворота вместо того, чтобы идти в атаку. В итоге при игре в равных составах на добивании хорошо отработал Ильдар Шиксатдаров. Хозяева опять повели в счёте.

⠀

На восьмой минуте третьей 20-минутки удалили нижнекамского защитника Андрея Сергеева. Но игроки «Нефтехимика» не растерялись в меньшинстве. Они организовали контратаку, реализованную Йонасом Энлундом. После ещё одного удаления нижнекамцев под конец периода железнодорожники все-таки смогли забить в большинстве. Но для этого пришлось снять «Локомотиву» вратаря и играть в шесть полевых игроков. Шайбу забросил Антон Ландер. Но это не спасло ситуацию. «Локомотив» уступил хозяевам со счётом (4:3).

⠀

Следующие игры железнодорожники проведут дома. Эта серия станет последней на «Арене-2000» в рамках чемпионата. Игры пройдут против команд Запада: минского «Динамо», ЦСКА и подольского «Витязя».

