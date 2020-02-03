Матч отменённых голов: ярославский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо»

Перед перерывом на Еврохоккейтур «Локомотив» сыграл на выезде с московским «Динамо». Обе команды сейчас находятся на стадии подъёма. Несмотря на то что москвичи расположились на третьем месте на Западе, а ярославцы — на шестом, игра была примерно равной. Но москвичи победили. До этого соперники встречались уже три раза. Но каждый матч завершался абсолютно разным результатом:
- 12 сентября: «Локомотив» (5:2) — «Динамо Москва»;
- 26 ноября: «Динамо Москва» (4:1) — «Локомотив»;
- 6 декабря: «Локомотив» (0:4) — «Динамо Москва».
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Основным вратарем был заявлен Илья Коновалов. В составе не оказалось молодых игроков Николая Коваленко, Павла Красковского, Михаила Сидорова. В матче приняли участие капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко и легионер Магнус Пяярви.
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Ярославцы открыли счёт на 6-й минуте первого периода. Автором гола стал тот игрок, от которого долго его ждали, — Егор Аверин. Хоккеист отправил шайбу в ближний верхний угол и реализовал момент. После забитого гола динамовцы стали напористо атаковать, что привело к шайбе в воротах «железнодорожников». Но гол был отменён, так как судьи усмотрели игру высоко поднятой клюшкой. Даниил Мисюль получил травму. Молодой хоккеист был не в состоянии сам покинуть лёд.
Но через некоторое время динамовцы все-таки смогли ответить оппонентам в этом периоде. На 17-й минуте бросил в ближний угол Дмитрий Яшкин. Удар одного из самых быстрых и точных московских нападающих застал Илью Коновалова врасплох, и он пропустил шайбу.
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Второй период начался с не засчитанной судьями шайбы ярославцев. Стефан да Коста забил гол в ворота москвичей, тренер «Динамо» настоял на том, что было положение вне игры. И снова настала очередь москвичей атаковать ворота ярославцев. Один из таких выходов обернулся забитой шайбой Вадима Шипачева с центра зоны. Нападающий московского клуба на данный момент является лучшим бомбардиром КХЛ. Этот гол стал 62-м очком в сезоне. После забитой шайбы ярославцы немного поникли. На перерыв противники ушли при счёте (2:1) в пользу «Динамо».
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В третьем периоде «Локомотив» несколько раз нарушил правила. Это было на руку москвичам, которые довольно хорошо играют при численном преимуществе. В результате удаления Артура Каюмова за подножку большинство реализовал Владимир Брюквин. Хоккеист поставил клюшку под бросок от синей линии. За 10 минут до конца матча дисциплинарным штрафом наказали Антона Ландера за неспортивное поведение. Матч закончился со счётом (3:1) в пользу «Динамо».
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«Локомотив» проведёт ещё одну встречу на выезде против «Нефтехимика» 11 февраля, а затем отправится на домашние игры в Ярославль.