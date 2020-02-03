Матч отменённых голов: ярославский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо»

Перед перерывом на Еврохоккейтур «Локомотив» сыграл на выезде с московским «Динамо». Обе команды сейчас находятся на стадии подъёма. Несмотря на то что москвичи расположились на третьем месте на Западе, а ярославцы — на шестом, игра была примерно равной. Но москвичи победили. До этого соперники встречались уже три раза. Но каждый матч завершался абсолютно разным результатом:



12 сентября: «Локомотив» (5:2) — «Динамо Москва»;

26 ноября: «Динамо Москва» (4:1) — «Локомотив»;

6 декабря: «Локомотив» (0:4) — «Динамо Москва».



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Основным вратарем был заявлен Илья Коновалов. В составе не оказалось молодых игроков Николая Коваленко, Павла Красковского, Михаила Сидорова. В матче приняли участие капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко и легионер Магнус Пяярви.

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Ярославцы открыли счёт на 6-й минуте первого периода. Автором гола стал тот игрок, от которого долго его ждали, — Егор Аверин. Хоккеист отправил шайбу в ближний верхний угол и реализовал момент. После забитого гола динамовцы стали напористо атаковать, что привело к шайбе в воротах «железнодорожников». Но гол был отменён, так как судьи усмотрели игру высоко поднятой клюшкой. Даниил Мисюль получил травму. Молодой хоккеист был не в состоянии сам покинуть лёд.