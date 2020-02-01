«Локомотив» не перестаёт удивлять: вторая победа подряд со счетом 5:0

Сегодня состоялась шестая игра между «Локомотивом» и «Йокеритом». До этого три матча закончились в пользу ярославцев, а два стали победными для финнов. Правда, несколько предыдущих встреч соперников завершились за пределами основного времени. Также эти команды могут стать оппонентами в матчах плей-офф.



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В стартовом составе ярославцев снова появился после дисквалификации Павел Кудрявцев. Главный тренер Майкл Пелино назначил основным вратарем Александра Лазушина.

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Железнодорожники быстро открыли счёт. На третьей минуте голом отметился Николай Коваленко. Хоккеист обыграл защитника, бросил по воротам и сам добил. Ещё через минуту «Локомотив» увеличил преимущество. С передачи Владимира Ткачева шайбу в касание отправил Стефан да Коста.

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Во втором периоде ярославцы записали на свой счёт ещё один гол. На этот раз «Локомотив» забил в большинстве. Дубль оформил один из снайперов клуба Стефан да Коста. На старте третьей двадцатиминутки железнодорожники часто удалялись, но финны не смогли реализовать большинство. Сегодняшний матч стал матчем быстрых шайб. Пятиминутное удаление Ессе Йоэнсуу за удар коленом было для «Локомотива» плодотворным. На 16 минуте Якуб Накладал оказался первым на добивании после броска Антона Ландера и успешно отправил шайбу в ворота противников. А ещё через 20 секунд от синей линии забил Стаффан Кронвалль. Гол стал первым для защитника в этом сезоне.

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Ярославцы победили финнов со счётом 5:0. Удивительно, что результат матча стал аналогичным счету во встрече с «Торпедо», которая прошла позавчера. «Локомотив» остался на 6 месте в турнирной таблице. До 5 места, занимаемого «Спартаком», осталось ещё 4 очка. Кроме того, Александр Лазушин добавил в копилку ещё один «сухарь».

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Следующие две игры «Локомотив» проведёт на выезде. 3 февраля клуб сыграет против «Динамо Москвы», а 11 февраля встретится с «Нефтехимиком».

