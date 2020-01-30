«Локомотив» подарил болельщикам ошеломляющую победу над «Торпедо»

«Локомотив» и «Торпедо» сыграли 30 января в Ярославле Фото: Александра Савельева



30 января ярославский «Локомотив» принял на своём льду нижегородское «Торпедо». Это была четвёртая встреча соперников в чемпионате КХЛ. В этом матче ярославцы нанесли сокрушительный удар по противнику, ответив тем самым за предыдущие поражения. Железнодорожники разгромили «Торпедо» со счётом 5:0, не оставив ни одного шанса оппоненту.

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Стартовый состав на игру против принципиального соперника был почти не изменён. Место в воротах занял Илья Коновалов, а в третьем звене появился защитник Андрей Марков. В прошлой встрече дисквалифицировали Павла Кудрявцева, поэтому нападающий не принял участия в матче. Зато хоккеист пообщался с болельщиками и раздал автографы всем желающим.

Это была четвёртая встреча соперников в чемпионате КХЛ Фото: Александра Савельева

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Первый период задал боевой настрой на весь матч. Нижегородцы не выдержали напористых атак «Локомотива» и пропустили за этот игровой отрезок целых четыре шайбы. Счёт был открыт на четвёртой минуте Никитой Черепановым. Хоккеист бросал от синей линии, но шайба отрекошетила от клюшки игрока «Торпедо» и попала точно в ворота нижегородцев. Сначала судьи не хотели засчитывать гол, так как были подозрения на игру высоко поднятой клюшкой у ярославцев. Однако после видеопросмотра судьи решили, что нарушения не было. На тринадцатой минуте отличился Александр Полунин. Хоккеист переиграл вратаря, бросив с неудобной руки. Через минуту преимущество ярославцев увеличил Антон Ландер. Но на этом успехи «Локомотива» не закончились. За 10 секунд до сирены на перерыв второй гол в матче забил Александр Полунин. Команды ушли в раздевалку при счёте 4:0 в пользу хозяев. ⠀



Первый период задал ярославцам боевой настрой на весь матч Фото: Александра Савельева

Второй период был менее плодотворным на забитые шайбы, но именно в нем ярославцы закрепили лидерство увеличением в счёте. Нижегородцы были уже морально выбиты из колеи и не способны противостоять сопернику. На пятой минуте Владимир Ткачев и Александр Полунин вышли против нижегородского вратаря. Полунин отдал точную передачу на Ткачева, а тот завершил атаку.

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Ярославцы обыграли нижегородцев всухую Фото: Александра Савельева

Третий период прошёл в более спокойном темпе. Торпедовцы пытались исправить положение, но все их попытки были тщетны. Матч закончился уверенной победой «Локомотива» и принес ещё один «сухарь» в копилку Ильи Коновалова. Заполненная «Арена-2000» ликовала. ⠀



«Арена-2000» ликует — 5:0 Фото: Александра Савельева