«Локомотив» забросил три шайбы в третьем периоде и обыграл «Сочи»

Сегодняшнюю встречу «Локомотив» провёл против «Сочи» на «Большой» арене. Оба клуба боролись за очки и показали примерно равную игру. Лишь в третьем периоде ярославцы начали прессинговать соперника и добились победы.

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В составе «Локомотива» в этой игре не было Магнуса Пяярви, Григория Денисенко, Андрея Маркова, но зато появились Стаффан Кронвалль, Александр Свитов и Павел Красковский. Место в воротах занял Илья Коновалов.

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В первой двадцатиминутке соперники обменялись голами. Первую шайбу в матче забили ярославцы. На пятой минуте защитник Никита Черепанов бросил от синей линии и реализовал момент. Но через четыре минуты сочинцы ответили оппонентам. Голом отличился Шон Коллинз, оказавшись один на один с Ильей Коноваловым. Железнодорожники стали много удаляться. И это сыграло на руку «Сочи». Во втором периоде сочинцы реализовали большинство в результате удаления Павла Кудрявцева. С передачи Моргана Эллиса кистевым броском шайбу в ворота «Локомотива» отправил Олег Пригоришный. И на второй перерыв команды ушли при счёте (2:1) в пользу хозяев.

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В третьем периоде счёт сравнял Максим Осипов. А на 10-й минуте ярославцы снова забросили шайбу. На этот раз они это сделали в большинстве. Владимир Ткачев добил шайбу, и «Локомотив» вышел вперёд. За две минуты до конца матча железнодорожники отправили шайбу в пустые ворота. Дубль оформил Владимир Ткачев.