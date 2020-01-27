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«Локомотив» забросил три шайбы в третьем периоде и обыграл «Сочи»

Ярославская команда провела матч в гостях

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Сочинцы не справились с ярославской командой

Сочинцы не справились с ярославской командой

Сегодняшнюю встречу «Локомотив» провёл против «Сочи» на «Большой» арене. Оба клуба боролись за очки и показали примерно равную игру. Лишь в третьем периоде ярославцы начали прессинговать соперника и добились победы.

В составе «Локомотива» в этой игре не было Магнуса Пяярви, Григория Денисенко, Андрея Маркова, но зато появились Стаффан Кронвалль, Александр Свитов и Павел Красковский. Место в воротах занял Илья Коновалов.

В первой двадцатиминутке соперники обменялись голами. Первую шайбу в матче забили ярославцы. На пятой минуте защитник Никита Черепанов бросил от синей линии и реализовал момент. Но через четыре минуты сочинцы ответили оппонентам. Голом отличился Шон Коллинз, оказавшись один на один с Ильей Коноваловым. Железнодорожники стали много удаляться. И это сыграло на руку «Сочи». Во втором периоде сочинцы реализовали большинство в результате удаления Павла Кудрявцева. С передачи Моргана Эллиса кистевым броском шайбу в ворота «Локомотива» отправил Олег Пригоришный. И на второй перерыв команды ушли при счёте (2:1) в пользу хозяев.

В третьем периоде счёт сравнял Максим Осипов. А на 10-й минуте ярославцы снова забросили шайбу. На этот раз они это сделали в большинстве. Владимир Ткачев добил шайбу, и «Локомотив» вышел вперёд. За две минуты до конца матча железнодорожники отправили шайбу в пустые ворота. Дубль оформил Владимир Ткачев.

Итог игры — 2:4 в пользу «Локомотива».

Следующие игры «Локомотив» проведёт дома. Противниками ярославцев станут «Торпедо» 30 января и «Йокерит» 1 февраля.

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ХК ЛокомотивХК Сочиспортхоккей
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КОММЕНТАРИИ (1)

Владимир
27 янв 2020 в 23:21

Путать минуты с секундами любит не только Маша, но и Вера😉 В сегодняшнем матче последнюю шайбу сочинцам Ткачев забросил в пустые ворота за две секунды до финальной сирены, а не за две минуты. Внимательней, девушки!😉