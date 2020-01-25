«Витязь» заставил понервничать ярославцев, но игра завершилась победой «Локомотива»

Сегодня «Локомотив» сыграл против принципиального на данный момент соперника подольского «Витязя». Команды идут бок о бок в турнирной таблице. До матча в запасе у ярославцев было 58 очков, а у подольчан — 56. Но эта игра могла изменить положение противников. К счастью «Локомотива», ярославцы завершили встречу в свою пользу со счётом (2:5).



Основным вратарем стал Илья Коновалов. Кроме того, в матче приняли участие многие молодые игроки, например, Даниил Мисюль, Михаил Сидоров, Михаил Беляев, но не сыграли Стаффан Кронвалль, Григорий Денисенко.



Клубы долго не могли открыть счёт. Первую шайбу в матче забили железнодорожники на 17 минуте первого периода. В результате удаления игрока «Витязя» ярославцы оказались в большинстве. И Стефан да Коста кистевым броском с 2 метров реализовал численное преимущество. Ещё через 2 минуты голом отличился Владимир Ткачев, удвоив результат.



Но напор ярославцев не выбил «Витязь» из колеи. В середине второго периода Павел Варфоломеев бросил в ближний верхний угол. Илья Коновалов не смог отбить шайбу. И счёт на табло — уже 1:2. Также эта двадцатиминутка ознаменовалась 10-минутным удалением защитника «Витязя» Якуба Ерабек. А за 17 секунд до сирены на перерыв судьи удалили уже ярославца Якуба Накладал. Этот штраф отразился на игре в третьем периоде.



В начале третьей двадцатиминутки подольчане реализовали большинство. Автором гола стал Алексей Бывальцев. Но через две минуты «Локомотив» смог снова оторваться от противника. Шайбу забросил Артур Каюмов. В конце матча дубль оформил Антон Ландер. На 19 минуте он забил гол в пустые ворота, а затем за 7 минут до конца матча переиграл вратаря «Витязя» и тоже реализовал момент.



«Локомотив» остался на 6 месте на Западе, и теперь главная его цель — удержать результат. Следующим соперником железнодорожников станет «Сочи». Матч пройдёт 27 января на выезде.

