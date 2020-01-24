В Ярославле пройдёт матч Еврохоккейтура Россия — Швеция

Матч против Швеции пройдёт в «Арене-2000»

— Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча, — рассказали в ФХР.

Сегодня Федерация хоккея России определилась с местом проведения четвёртого матча Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. 30 апреля в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся сборные России и Швеции.

Губернатор Ярославской области поблагодарил Федерацию хоккея за доверие.



— Это будет настоящий хоккейный праздник! — написал Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети «Фейсбук». — Спасибо Федерации хоккея России за доверие и поддержку!



В прошлом году Ярославль принимал вынесенный матч Еврохоккейтура. Все билеты раскупили, а хоккеистов встречали хлебом и солью.

