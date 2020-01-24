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В Ярославле пройдёт матч Еврохоккейтура Россия — Швеция

Когда ждать сборные

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Матч против Швеции пройдёт в&nbsp;«Арене-2000»

Матч против Швеции пройдёт в «Арене-2000»

Сегодня Федерация хоккея России определилась с местом проведения четвёртого матча Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр. 30 апреля в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся сборные России и Швеции.

— Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча, — рассказали в ФХР.

Губернатор Ярославской области поблагодарил Федерацию хоккея за доверие.

— Это будет настоящий хоккейный праздник! — написал Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети «Фейсбук». — Спасибо Федерации хоккея России за доверие и поддержку!

В прошлом году Ярославль принимал вынесенный матч Еврохоккейтура. Все билеты раскупили, а хоккеистов встречали хлебом и солью.

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хоккейЕврохоккейтур
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КОММЕНТАРИИ (3)

Вагоновожатый
24 янв 2020 в 19:58

Бессмертного деда на рельсы!

ваш господин
24 янв 2020 в 19:12

хлеба и зрелищ!😁