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Пропустили три шайбы, почему? Разбор матча Локомотив — ЦСКА

Несмотря на поражение, для ярославских железнодорожников это рост

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Ярославский «Локомотив» сразился с лидером Западной конференции ЦСКА. Соперники уже дважды встречались в чемпионате КХЛ этого года, и в обеих играх победили москвичи. Но рост ярославцев по сравнению с началом сезона очевиден. Если в сентябре железнодорожники разгромно проиграли со счётом 5:2, то в декабре они перевели игру в овертайм и уступили (4:3). В сегодняшнем матче «Локомотив» не давал забить на протяжении 49 минут, но в конце второго периода сил уже перестало хватать. И ярославцы проиграли со счётом (0:3).

После неудачной игры Ильи Коновалова против «Торпедо» Майкл Пелино решил поставить на ворота Александра Лазушина. В матче с москвичами Лазушин не раз спасал ворота «Локомотива», но тем не менее пропустил три шайбы. Во многом оборона ворот зависит от защитников, которым было сложно противостоять игрокам из ЦСКА.

Армейцы забросили первую шайбу за 20 секунд до конца второго периода. Максим Шалунов бил по воротам с пятака и реализовал момент. На 16-й минуте судьи удалили Александра Полунина. В большинстве москвичи активно атаковали ярославцев. Антону Слепышеву удалось забить гол за 5 секунд до выхода 5-го игрока. Хоккеист завершил передачу в касание. Проигрывая со счётом (0:2), «Локомотив» снял вратаря. Но вместо того чтобы забить гол, ярославцы пропустили шайбу в пустые ворота. Дубль оформил Максим Шалунов.

Майкл Пелино прокомментировал поражение подопечных: «Я считаю, что мы заслужили лучший результат, чем поражение (3:0). Мне многое сегодня нравилось в игре нашей команды. И этот матч мог закончиться в пользу любого соперника». Также тренер отметил, что с первым голом москвичам повезло.

Следующие встречи ярославцы проведут снова на выезде. Они сыграют с подольским «Витязем» 25 января, а затем проведут матч против «Сочи» 27 января.

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хоккейХК «Локомотив»
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 янв 2020 в 22:42

Разогнать дармоедов,пусть в вхл играют как Шинник это их уровень .

ярославец
23 янв 2020 в 22:35

Что не умеют играть я бы не сказал. Просто не хотят. Видимо лень задницу напрягать. Это отчетливо видно. С такой их работой не хочется смотреть их хоккей и тем более ходить на арену покупая билет. Стыдно