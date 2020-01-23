Пропустили три шайбы, почему? Разбор матча Локомотив — ЦСКА

Ярославский «Локомотив» сразился с лидером Западной конференции ЦСКА. Соперники уже дважды встречались в чемпионате КХЛ этого года, и в обеих играх победили москвичи. Но рост ярославцев по сравнению с началом сезона очевиден. Если в сентябре железнодорожники разгромно проиграли со счётом 5:2, то в декабре они перевели игру в овертайм и уступили (4:3). В сегодняшнем матче «Локомотив» не давал забить на протяжении 49 минут, но в конце второго периода сил уже перестало хватать. И ярославцы проиграли со счётом (0:3).

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После неудачной игры Ильи Коновалова против «Торпедо» Майкл Пелино решил поставить на ворота Александра Лазушина. В матче с москвичами Лазушин не раз спасал ворота «Локомотива», но тем не менее пропустил три шайбы. Во многом оборона ворот зависит от защитников, которым было сложно противостоять игрокам из ЦСКА.

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Армейцы забросили первую шайбу за 20 секунд до конца второго периода. Максим Шалунов бил по воротам с пятака и реализовал момент. На 16-й минуте судьи удалили Александра Полунина. В большинстве москвичи активно атаковали ярославцев. Антону Слепышеву удалось забить гол за 5 секунд до выхода 5-го игрока. Хоккеист завершил передачу в касание. Проигрывая со счётом (0:2), «Локомотив» снял вратаря. Но вместо того чтобы забить гол, ярославцы пропустили шайбу в пустые ворота. Дубль оформил Максим Шалунов.



Майкл Пелино прокомментировал поражение подопечных: «Я считаю, что мы заслужили лучший результат, чем поражение (3:0). Мне многое сегодня нравилось в игре нашей команды. И этот матч мог закончиться в пользу любого соперника». Также тренер отметил, что с первым голом москвичам повезло.

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Следующие встречи ярославцы проведут снова на выезде. Они сыграют с подольским «Витязем» 25 января, а затем проведут матч против «Сочи» 27 января.

