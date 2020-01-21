Ярославский «Локомотив» проиграл нижегородскому «Торпедо». Разбор матча

Сегодняшним соперником «Локомотива» стал нижегородский клуб «Торпедо». Эта встреча была одной из самых важных для ярославцев. Команды идут друг за другом в турнирной таблице, поэтому результат встречи становится во многом решающим. Поражение от «Торпедо» со счётом 3:1 опустило железнодорожников на 8-е место в турнирной таблице. И если перед плей-офф соперники будут иметь одинаковое количество очков, то заветное место займут нижегородцы.

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Главный тренер Майкл Пелино впервые за долгое время решил сделать основным вратарем Илью Коновалова. Также в состав вернулся Стаффан Кронвалль. Были изменены игровые звенья. Но ярославцам это не помогло.

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На 11-й минуте первого периода счёт открыли нижегородцы. В результате длительной атаки «Торпедо» момент реализовал Артём Аляев. При счёте 1:0 противники ушли на перерыв. Во втором периоде за задержку соперника клюшкой был оштрафован Георгий Мишарин. Ярославцы смогли забить в большинстве. С передачи Андрея Маркова шайбу забросил Владимир Ткачев. После этого у нижегородцев дважды была возможность реализовать большинство, но все попытки не увенчались успехом.

