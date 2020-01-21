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Ярославский «Локомотив» проиграл нижегородскому «Торпедо». Разбор матча

Поражение от «Торпедо» со счётом 3:1 опустило железнодорожников на 8-е место в турнирной таблице

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Единственную шайбу ярославцы забили во втором периоде

Единственную шайбу ярославцы забили во втором периоде

Сегодняшним соперником «Локомотива» стал нижегородский клуб «Торпедо». Эта встреча была одной из самых важных для ярославцев. Команды идут друг за другом в турнирной таблице, поэтому результат встречи становится во многом решающим. Поражение от «Торпедо» со счётом 3:1 опустило железнодорожников на 8-е место в турнирной таблице. И если перед плей-офф соперники будут иметь одинаковое количество очков, то заветное место займут нижегородцы.

Главный тренер Майкл Пелино впервые за долгое время решил сделать основным вратарем Илью Коновалова. Также в состав вернулся Стаффан Кронвалль. Были изменены игровые звенья. Но ярославцам это не помогло.

На 11-й минуте первого периода счёт открыли нижегородцы. В результате длительной атаки «Торпедо» момент реализовал Артём Аляев. При счёте 1:0 противники ушли на перерыв. Во втором периоде за задержку соперника клюшкой был оштрафован Георгий Мишарин. Ярославцы смогли забить в большинстве. С передачи Андрея Маркова шайбу забросил Владимир Ткачев. После этого у нижегородцев дважды была возможность реализовать большинство, но все попытки не увенчались успехом.


Зато в третьем периоде «Торпедо» начало активно прессинговать соперника. Уже на второй минуте по воротам бросил Станислав Бочаров, правда, нападающий не смог забить. Но на добивании хорошо отработал Андрей Белевич. На 11-й минуте с пятака удачно бросил по воротам Сергей Гончарук. Именно этот гол определил исход матча. Ярославцы проиграли со счётом 3:1.

Следующая игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000» 23 января. Оппонентом железнодорожников станет московский ЦСКА.

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Локомотивхоккей
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
21 янв 2020 в 22:46

а могло разве быть иначе? не гоже чеврякам летать😁