«Буду трудиться в два раза сильнее»: хоккеист, у которого нашли опасную болезнь, записал обращение

Ярославский хоккеист Данила Бызов и его брат выложили видео, в котором поблагодарили всех откликнувшихся на просьбу о помощи. О ней юный спортсмен попросил, когда выяснилось — у него нашли опасную болезнь. Да еще и перед вылетом на юношеские Олимпийские игры. В беде Данилу не бросили.

— Хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на мою просьбу, это было неожиданно — что так много людей помогли мне. Сумма собралась, спасибо! После выздоровления я буду трудиться в два раза сильнее. С такой поддержкой будем представлять русский хоккей, — сказал в видеообращении игрок.

