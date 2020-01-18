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«Буду трудиться в два раза сильнее»: хоккеист, у которого нашли опасную болезнь, записал обращение

Данила Бызов поблагодарил ярославцев за поддержку

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Поддержка от незнакомых людей стала неожиданностью для 16-летнего парня

Поддержка от незнакомых людей стала неожиданностью для 16-летнего парня

Ярославский хоккеист Данила Бызов и его брат выложили видео, в котором поблагодарили всех откликнувшихся на просьбу о помощи. О ней юный спортсмен попросил, когда выяснилось — у него нашли опасную болезнь. Да еще и перед вылетом на юношеские Олимпийские игры. В беде Данилу не бросили.

— Хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на мою просьбу, это было неожиданно — что так много людей помогли мне. Сумма собралась, спасибо! После выздоровления я буду трудиться в два раза сильнее. С такой поддержкой будем представлять русский хоккей, — сказал в видеообращении игрок.

Но признался в разговоре с журналистом 76.RU, что расстроился — выступление на играх он пропускает. 

— Обидно, конечно. Я должен был там быть, но теперь предстоит два месяца лечения... — говорит Данила.

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Данила Бызовхоккейспорт
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
18 янв 2020 в 17:31

Что не похоже что это печень, сам преболел (не гепатито С, а было лекарственно повреждение) знаю, что там и ноги отказывают. Это же тесты а не биопсия печени. Наши врачи бывают ошибаются надо обследоваться. Под гепатитом С может быть и рак.

Гость
18 янв 2020 в 19:07

Молодец, с таким братом и такой поддержкой ярославцев, он ещё в основном составе Локомотива играть будет! Респект брату! Держись парень !

Коровьев
18 янв 2020 в 18:33

Молодой здоровый организм, справится.
Гепатит С сейчас лечат противовирусными препаратами довольно успешно.
Это вирус, поэтому в диагнозе сомневаться не стоит