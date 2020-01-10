«Локомотив» потерпел первое поражение в этом году: разбор матча

«Локомотив» провёл вторую встречу в этом сезоне против «Сибири». В ноябре ярославцы всухую обыграли соперника со счётом 2:0 на льду «Арены-2000». Но на своём льду новосибирцы показали большее сопротивление и с преимуществом в одну шайбу одолели «Локомотив». Матч закончился счётом 2:1.

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Егор Аверин вышел в матче с «Сибирью» с капитанской нашивкой. Среди болельщиков начались споры, достоин ли этого нападающий, есть ли другие кандидаты. В составе третьего звена сыграл Григорий Денисенко вместе с Владимиром Ткачевым и Павлом Кудрявцевым. Получилось результативное сочетание. Все игровые пятерки были выстроены почти равными. Ворота «Локомотива» защищал Александр Лазушин.

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Первый период закончился без заброшенных шайб. Но по количеству бросков в створ железнодорожники имели явное преимущество — 5/11. В начале второй двадцатиминутки новосибирец Никита Шашков открыл счёт. Через несколько секунд ответный гол забил Григорий Денисенко, отобрав шайбу за воротами противника. В третьем периоде на пятой минуте отличился снова игрок «Сибири». Новосибирская команда развила быструю атаку, завершением которой стал гол в исполнении Виктора Комарова. «Локомотив» так и не смог отыграться.