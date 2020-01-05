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«Локомотив» в Ярославле одолел китайскую команду

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Ярославцы обыграли соперника

Ярославцы обыграли соперника

«Локомотив» провёл очную встречу с китайской командой «Куньлунь РС». Оба клуба занимают 6 места в своих конференциях. Но в игре ярославцы имели преимущество над соперником. Матч закончился разгромом китайцев со счётом 5:0. Вратарь «Локомотива» Александр Лазушин сыграл в третий раз на ноль в чемпионате этого года. В основном составе наконец-то появился Артём Ильенко, ранее травмированный. Но в лазарете на данный момент находится тафгай Александр Свитов.

В первом периоде не смогла забить ни одна из команд. Противники показали игру на одинаковом уровне. Во втором периоде «Локомотив» стал более уверенно играть и больше атаковать соперников. На 6 минуте счёт открыл защитник Роман Савченко. Шайба зашла с рикошета в ворота китайцев. Через 2 минуты преимущество увеличил Павел Кудрявцев. Он вышел с вратарем один на один и реализовал момент. На 15 минуте забросил шайбу Артём Ильенко. На 6 минуте третьего периода за задержку соперника был удалён Магнус Пяярви. В меньшинстве смог оформить дубль Роман Савченко. На 12 минуте увеличил счёт Артур Каюмов. 

Следующие четыре матча ярославцы проведут на выезде. Первая встреча состоится против «Салавата Юлаева» 8 января.

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"Локомотив"Хоккей
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
5 янв 2020 в 22:06

Молодцы , очень сложно победить " китайских канадцев " смогли молодцы. Большое Спасибо Болельщикам. 10% ВАШЕ участие . Приятно.