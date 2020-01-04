Ярославский «Локомотив» начал домашнюю серию с победы над «Амуром»

«Локомотив» начал новый год с домашней серии. И первым соперником ярославцев стал хабаровский «Амур». Эта команда занимает 11-е место на Востоке, не попадая в зону плей-офф. Но разница в набранных очках у противников небольшая. Ярославцы заработали 49 очков за 43 игры, а хабаровцы 41 очко за 41 матч. Кроме того, в предыдущей очной встрече в октябре победителем оказался на родном льду «Амур». Хабаровская команда одолела «Локомотив» со счётом 2:1. Как же прошла сегодняшняя игра в Ярославле? Давайте посмотрим!

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До начала матча ярославские болельщиков ждала автограф-сессия от травмированного защитника Якуба Накладала, который не принял участие в игре. Также сегодня не сыграл Артём Ильенко. Ворота «Локомотива» Майкл Пелино снова доверил Александру Лазушину.

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Первые два периода остались без голов с обеих сторон. «Амур» очень много удалялся, но ярославцы не смогли реализовать ни одно большинство. Начало третьего периода прошло в том же ключе. «Локомотив» открыл счёт только на 16-й минуте третьего периода. Автором гола стал Магнус Пяярви. Но забитую шайбу засчитали лишь после видеопросмотра. Владимир Ткачев забросил ещё одну шайбу на последней минуте периода в пустые ворота. Итоговый счёт встречи: 2:0 в пользу железнодорожников. Александр Лазушин оформил второй «сухарь» в этом сезоне. Вратарь сделал 27 сейвов в матче против хабаровцев и был признан лучшим игроком матча.

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«Локомотив» проведёт следующий матч на домашней арене против «Куньлунь РС» 5 января.

