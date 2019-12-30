«Локомотив» в овертайме проиграл последний матч года

«Локомотив» провёл заключительную встречу в 2019 году против фаворита Западной конференции ЦСКА. Несмотря на то что не все домашние встречи москвичи провели успешно, матч с этой командой — всегда непростое испытание для ярославцев. В предыдущей встрече в сентябре железнодорожники проиграли со счётом 5:2. Как же прошла эта игра? Кто вышел победителем? Давайте вместе посмотрим.

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После трёх безответных голов в предыдущем матче от «Ак Барса» вратаря Илью Коновалова сменили на Александра Лазушина. В сегодняшней игре главный тренер Майкл Пелино решил сразу доверить ворота более опытному хоккеисту. Также в стартовый состав попал защитник Максим Афанасьев.

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Москвичи сразу начали прессинговать соперника и не давали выйти ярославцам в атаку. ЦСКА создал много моментов, но Александру Лазушину удавалось спасать свою команду. После удаления защитника Михаила Сидорова за задержку соперника клюшкой «Локомотив» достойно выдержал меньшинство. Но на 15-й минуте уже при игре в равных составах Константин Окулов убежал от защитников и переиграл вратаря железнодорожников. Счёт на табло: 1:0 в пользу ЦСКА после первого периода. Но результат двадцатиминутки соответствует игре. «Локомотив» бросил в створ ворот оппонентов всего 4 раза, в то время как москвичи — 17.

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Во втором периоде ярославцы дважды попробовали свои силы в большинстве, но это не привело к голам. На 14-й минуте броском под перекладину шайбу забил Максим Мамин. Однако «Локомотиву» удалось забросить на последней минуте периода. Автором гола стал Николай Коваленко. Связка в центре с главным бомбардиром железнодорожников Денисом Алексеевым снова смогла реализовать момент.

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В третьей двадцатиминутке обе команды стали грязно играть, много удаляться. Судьи наказали малым штрафом Никиту Нестерова за игру высоко поднятой клюшкой. Счёт сравнял легионер «Локомотива» Стефан да Коста. На 12-й минуте периода ещё одну шайбу за команду ярославцев забил Александр Свитов. На 19-й минуте ответную шайбу отправляет в ворота «Локомотива» нападающий «ЦСКА» Иржи Секач. Счёт по итогам основного времени: 3:3.

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В овертайме ЦСКА одолел «Локомотив». Дубль оформил Константин Окулов. Москвичи победили ярославцев со счётом 4:3.

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Следующие игры «железнодорожники» проведут уже в новом году. Первым соперником станет «Амур» 3 января.