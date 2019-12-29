В Казани «Локомотиву» не удалось забить ни одного гола

«Локомотив» начал выездную серию с игры против казанского «Ак Барса». На данный момент эта команда — лидер не только Востока, но и первая в таблице чемпионата. «Ак Барс» успешно играет дома. Из последних десяти матчей на своей арене клуб проиграл всего два раза. Встреча с ярославцами не стала исключением. «Локомотив» всухую уступил сильному сопернику со счетом 3:0.

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Состав ярославцев на эту игру изменился незначительно. Место в воротах занял по-прежнему Илья Коновалов. В первом звене выступили нападающие Павел Кудрявцев, Антон Ландер и бывший игрок «Ак Барса» Владимир Ткачев, а также защитники Андрей Марков и Максим Осипов, появившийся в составе впервые за долгое время. За казанцев сыграли Степан Санников и Николай Аверин — игроки, которых 23 декабря обменяли из «Локомотива».

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На 12-й минуте первого периода счет открыли казанцы. Голом отметился защитник Никита Лямкин. Он бросил от синей линии, а Илье Коновалову не удалось отразить бросок. Второй период стал более плодотворным на забитые шайбы, но не для ярославцев. На восьмой минуте шайба отлетела от конька Олега Ли, после видеопросмотра гол судьи засчитали. Еще через минуту забил Михаил Глухов. Главный тренер железнодорожников Майкл Пелино решил сменить вратаря. Ворота доверили Александру Лазушину, который отстоял оставшуюся часть матча на ноль. Но у «Локомотива» так и не получилось успешно реализовать момент, хотя ярославцы провели несколько неплохих атак. «Локомотив» бросил 29 раз в створ ворот за весь матч, тогда как «Ак Барс» — всего 17.

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Предновогодний матч пройдет 30 декабря против не менее сильного соперника — московского ЦСКА.

