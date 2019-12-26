Удача отвернулась от «Локомотива» в матче против финнов

Сегодня «Локомотив» провёл последний домашний матч в уходящем году. Соперником ярославцев стал финский «Йокерит». Результат матча не удалось определить в основное время. Оппоненты продолжили игру в овертайме. Удача оказалась на стороне финнов. «Йокерит» одолел «Локомотив» со счётом 3:4.

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Результаты очных встреч

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Команды уже встречались в этом сезоне пять раз, а заключительный, шестой матч пройдёт после праздников. Финнам удалось обыграть противника на старте чемпионата со счётом 1:4. Но после этого в трех встречах подряд победителем выходил «Локомотив»: в основное время (1:4) и дважды в серии буллитов (2:3 и 4:5). Противостояние противников нестабильно и упорно. Сегодня победа осталась за «Йокеритом».

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Состав «Локомотива» на матч

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Стартовый состав значительно изменился из-за переходов игроков. 23 декабря «Локомотив» обменялся хоккеистами с казанским «Ак Барсом». В Ярославль приехал нападающий Владимир Ткачев, а в Татарстан — защитник Николай Аверин и форвард Степан Санников. Главный тренер Майкл Пелино поставил Владимира в первое звено вместе с Антоном Ландером. В таком сочетании игроки как раз выступали за «Ак Барс». Также в московское «Динамо» перешёл Даниил Апальков, игрок, который помог в 2011 году восстановить хоккейную команду. Болельщики проводили его, пожелав успеха и удачи в другом клубе. Ворота сегодня доверили Илье Коновалову. Молодые игроки Николай Коваленко и Михаил Сидоров попали в заявку на матч и помогли бороться за очки.

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Игра в основное время

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Счёт на 8-й минуте первого периода открыли финны. Шайбу забросил с пяточка Йессе Йоэнсуу. Ярославцы смогли сравнять результат лишь на 2-й минуте второй двадцатиминутки. Атаку развило третье звено. С передач Николая Коваленко и Дениса Алексеева гол забил Артур Каюмов. На 15-й минуте штрафом наказали бывшего игрока «Локомотива» Петри Контиолу за опасный удар в голову. В большинстве снова вышло забивающее третье звено ярославцев и успешно реализовало момент. Автором дубля стал Артур Каюмов. Но этот нападающий также совершил ошибку. Его удалили за задержку соперника клюшкой. И второй гол, по иронии, за «Йокерит» забил Йессе Йоэнсуу. После двух игровых периодов счёт на табло: 2:2.

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В третьем периоде команды снова оттенялись забитыми шайбами. Сначала это сделал финн Микко Лехтонен, а затем Магнус Пяярви. Противники боролись за победу, но никому ее вырвать из лап соперника так и не удалось. Матч перешёл в дополнительное время.

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Игра в овертайме

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На протяжении всей игры финны больше бросали в створ ворот «Локомотива» (17/33). Упорство привело «Йокерит» к победе. Итоговый гол в этом матче забросил Вели-Матти Савинайнен.

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«Локомотив» проведёт ещё две игры на выезде в этом сезоне: против сильных «Ак Барса» 28 декабря и «ЦСКА» 30 декабря.

