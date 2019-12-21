«Локомотив» порадовал болельщиков победой

Домашняя серия для «Локомотива» началась с игры против череповецкой «Северстали». Команда соперников занимает 10 строчку в турнирной таблице Запада. Казалось бы, ярославцы легко могут справиться с противником. Но сталевары непредсказуемы и могут показать свою мощь.

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Стартовый состав «Локомотива» почти не изменился. Только ворота занял на этот раз Александр Лазушин. Вратарь за время матча получил малый штраф за задержку игры.

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Счёт открыли уже на 2 минуте металлурги. Автором гола стал Кирилл Капустин. Но ярославцы вскоре догнали череповчан. На 5 минуте шайбу забросил лучший бомбардир «Локомотива» Денис Алексеев. Нападающий перехватил шайбу, на скорости вышел один на один с вратарем и забил гол в ворота «Северстали».

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Во втором периоде обе команды удалялись. Но ни один из противников не смог реализовать большинство. При игре в равных составах ворота металлургов успешно атаковал Магнус Пяярви. И счёт на табло оказался 2:1 в пользу «Локомотива».

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Заключительный период превратился в настоящую борьбу. На старте третьей двадцатиминутки дубль оформил Магнус Пяярви. Но череповчане стали прессинговать железнодорожников. Молодой нападающий «Северстали» Александр Петунин переиграл Александра Лазушина. Ярославцы не дали отыграться оппонентам. Матч закончился победой «Локомотива» на родном льду (3:2). Хотя «Северсталь» перебросала железнодорожников: 24 против 29.

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«Локомотив» добрался до 5 места на Западе. В активе команды 47 очков по результатам 40 игр. Следующий матч дома состоится против «Йокерита» 26 декабря. А затем ярославцев ждёт выездная серия.

