Матч «Локомотива» против «Йокерита» потрепал нервы болельщиков





Сегодняшним соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». С этой командой ярославцы за весь сезон должны сыграть шесть раз. Данный матч — четвёртый. Счёт их очных встреч почти невозможно предугадать.

Каждый раз на табло абсолютно разный результат:

24.11.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 2:3 после буллитов;

31.10.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 1:4;

23.09.2018 «Локомотив» — «Йокерит» 4:1.

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В сегодняшнем матче вновь в строю защитник Рушан Рафиков и нападающий Антон Ландер. Но в некоторые игроки не смогли принять участие в игре. Защитник Якуб Накладал и тафгай Александр Свитов восстанавливаются после травм, а молодые игроки Даниил Исаев, Даниил Мисюль и Григорий Денисенко вызваны в сборную России. Ворота главный тренер железнодорожников Майкл Пелино снова доверил Илье Коновалову.

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Матч с «Йокеритом» напоминает прошлую встречу оппонентов — упорное противостояние и борьба за очки, которые переводят игру за пределы основного времени. Первыми счёт открыли ярославцы на четвертой минуте. Шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но финны быстро сравняли счёт. Уже на 13-й минуте на табло — 1:1.