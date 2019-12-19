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Матч «Локомотива» против «Йокерита» потрепал нервы болельщиков

Несколько игроков ярославской команды не смогли принять участие в матче

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Игра держала в тонусе!<br>

Игра держала в тонусе!



Сегодняшним соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». С этой командой ярославцы за весь сезон должны сыграть шесть раз. Данный матч — четвёртый. Счёт их очных встреч почти невозможно предугадать. 

Каждый раз на табло абсолютно разный результат:

24.11.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 2:3 после буллитов;
31.10.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 1:4;
23.09.2018 «Локомотив» — «Йокерит» 4:1.

В сегодняшнем матче вновь в строю защитник Рушан Рафиков и нападающий Антон Ландер. Но в некоторые игроки не смогли принять участие в игре. Защитник Якуб Накладал и тафгай Александр Свитов восстанавливаются после травм, а молодые игроки Даниил Исаев, Даниил Мисюль и Григорий Денисенко вызваны в сборную России. Ворота главный тренер железнодорожников Майкл Пелино снова доверил Илье Коновалову.

Матч с «Йокеритом» напоминает прошлую встречу оппонентов — упорное противостояние и борьба за очки, которые переводят игру за пределы основного времени. Первыми счёт открыли ярославцы на четвертой минуте. Шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но финны быстро сравняли счёт. Уже на 13-й минуте на табло — 1:1.

На скорости забил финский нападающий Марко Анттила. За пять секунд до сирены на перерыв преимущество «Йокерита» смог увеличить Брайан О’Нейлл.

Во втором периоде ситуация изменилась на обратную. После удаления финна Хенри Иконена за блокировку большинство реализовал Павел Кудрявцев. На 13-й минуте в результате атаки ярославцев гол забил 21-летний нападающий Максим Афанасьев. Но недолго радовались железнодорожники. Уже на 15-й минуте «Йокерит» вновь догнал «Локомотив». Автором гола стал Микко Лехтонен.

На старте третьего периода удалили одного из самых активных игроков матча Павла Кудрявцева. Его ошибка обратилась для команды в заброшенную Петером Регин шайбу. На 10-й минуте «Локомотив» смог опять сравнять счёт благодаря броску Магнуса Пяярви. У обоих клубов были опасные моменты, но хоккеисты не смогли их преобразовать в забитые голы. Проведя в такой игре ещё полпериода, противники закончили третий период со счётом 4:4.

Игра продолжилась в овертайме, в котором и на этот раз не удалось соперникам разрешить ситуацию. Оба тренера поставили пробивать буллиты тех ребят, которые отличились в матче. Магнус Пяярви реализовал первый бросок, у Павла Кудрявцева повторить успех не получилось. Шанс дали легионерам. Антон Ландер и Стаффан Кронвалль не забили, но зато это получилось сделать у Стефана да Косты. Магнус Пяярви и Стефан да Коста попробовали во второй раз, но забросить не удалось. Решающим стал бросок лучшего бомбардира «Локомотива» Дениса Алексеева.

Матч закончился в пользу «Локомотива» со счётом 4:5. 21 декабря ярославцы встретят на своём льду «Северсталь», а 26-го сыграют вновь против «Йокерита».

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ЛокомотивЙокеритхоккейспорт
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КОММЕНТАРИИ (1)

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20 дек 2019 в 00:13

Прекрасный и настоящий хоккей!!! Весёлая игра!!! Болельщики именно такие игры любят!