Матч «Локомотива» против «Йокерита» потрепал нервы болельщиков

Сегодняшним соперником «Локомотива» стал финский «Йокерит». С этой командой ярославцы за весь сезон должны сыграть шесть раз. Данный матч — четвёртый. Счёт их очных встреч почти невозможно предугадать.
Каждый раз на табло абсолютно разный результат:
24.11.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 2:3 после буллитов;
31.10.2019 «Йокерит» — «Локомотив» 1:4;
23.09.2018 «Локомотив» — «Йокерит» 4:1.
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В сегодняшнем матче вновь в строю защитник Рушан Рафиков и нападающий Антон Ландер. Но в некоторые игроки не смогли принять участие в игре. Защитник Якуб Накладал и тафгай Александр Свитов восстанавливаются после травм, а молодые игроки Даниил Исаев, Даниил Мисюль и Григорий Денисенко вызваны в сборную России. Ворота главный тренер железнодорожников Майкл Пелино снова доверил Илье Коновалову.
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Матч с «Йокеритом» напоминает прошлую встречу оппонентов — упорное противостояние и борьба за очки, которые переводят игру за пределы основного времени. Первыми счёт открыли ярославцы на четвертой минуте. Шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но финны быстро сравняли счёт. Уже на 13-й минуте на табло — 1:1.
На скорости забил финский нападающий Марко Анттила. За пять секунд до сирены на перерыв преимущество «Йокерита» смог увеличить Брайан О’Нейлл.
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Во втором периоде ситуация изменилась на обратную. После удаления финна Хенри Иконена за блокировку большинство реализовал Павел Кудрявцев. На 13-й минуте в результате атаки ярославцев гол забил 21-летний нападающий Максим Афанасьев. Но недолго радовались железнодорожники. Уже на 15-й минуте «Йокерит» вновь догнал «Локомотив». Автором гола стал Микко Лехтонен.
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На старте третьего периода удалили одного из самых активных игроков матча Павла Кудрявцева. Его ошибка обратилась для команды в заброшенную Петером Регин шайбу. На 10-й минуте «Локомотив» смог опять сравнять счёт благодаря броску Магнуса Пяярви. У обоих клубов были опасные моменты, но хоккеисты не смогли их преобразовать в забитые голы. Проведя в такой игре ещё полпериода, противники закончили третий период со счётом 4:4.
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Игра продолжилась в овертайме, в котором и на этот раз не удалось соперникам разрешить ситуацию. Оба тренера поставили пробивать буллиты тех ребят, которые отличились в матче. Магнус Пяярви реализовал первый бросок, у Павла Кудрявцева повторить успех не получилось. Шанс дали легионерам. Антон Ландер и Стаффан Кронвалль не забили, но зато это получилось сделать у Стефана да Косты. Магнус Пяярви и Стефан да Коста попробовали во второй раз, но забросить не удалось. Решающим стал бросок лучшего бомбардира «Локомотива» Дениса Алексеева.
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Матч закончился в пользу «Локомотива» со счётом 4:5. 21 декабря ярославцы встретят на своём льду «Северсталь», а 26-го сыграют вновь против «Йокерита».