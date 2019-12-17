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Непростая победа «Локомотива» над минчанами: как это было

Ярославская команда выиграла в овертайме

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Победитель определился в дополнительное время

Победитель определился в дополнительное время

Сегодняшним соперником «Локомотива» стало минское «Динамо». Эта команда — аутсайдер Западной конференции. Но обе встречи с минчанами не были простыми в этом сезоне. В ноябре ярославцы победили противника с большим преимуществом (6:3), но минчане не раз заставили железнодорожников поволноваться. Декабрьская встреча прошла в подобном ключе. Ярославцы уверенно начали игру, но затем расслабились и пропустили ненужные шайбы. Результат игры выяснили в овертайме — 2:3 в пользу «Локомотива».

Стартовый состав был во многом изменён Майлом Пелино. В четвёртом звене дебютировал молодой защитник Егор Манин, который набрал за «Локо» 45 очков по системе гол + пас. Также после травмы впервые за долгое время вышел новобранец команды Андрей Марков. В заявке отсутствовали важные игроки клуба, например, Антон Ландер по семейным обстоятельствам и Даниил Исаев, Григорий Денисенко и Даниил Мисюль, вызванные в сборную России.

Первый период остался за «Локомотивом». Железнодорожники сумели реализовать большинство после удаления Мэттью Майоне. После точного броска Романа Савченко шайбу добил Павел Кудрявцев на тринадцатой минуте.

Во второй двадцатиминутке железнодорожники также владели больше шайбой и проводили достаточно времени в атаке. Несмотря на то что динамовцы больше раз бросали по воротам, удары ярославцев чаще попадали в створ. С пятачка у ворот противника гол забил Артур Каюмов.

В третьем периоде минчане стали прессинговать «Локомотив». Им удалось сравнять  счёт с соперником, проведя успешные аттики. На 14-й минуте забил Андрей Костицын, а на 17-й — Александр Китаров. Оба гола были засчитаны при игре в равных составах.

Ярославцы так и не смогли в основное время забить гол. Игра перетекла в овертайм. На 4-й минуте голом отличился долгожданный игрок «Локомотива» Андрей Марков. Матч завершился со счётом 2:3 в пользу железнодорожников.


«Локомотив» остался на седьмом месте на Западе, имея в копилке 43 очка.

19 декабря ярославская команда проведёт последний матч в гостях в Хельсинки против «Йокерита». После этого «Локомотив» отправится домой и сыграет с «Северсталью» 21 декабря и снова с «Йокеритом» 26 декабря.

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