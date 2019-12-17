Непростая победа «Локомотива» над минчанами: как это было

Сегодняшним соперником «Локомотива» стало минское «Динамо». Эта команда — аутсайдер Западной конференции. Но обе встречи с минчанами не были простыми в этом сезоне. В ноябре ярославцы победили противника с большим преимуществом (6:3), но минчане не раз заставили железнодорожников поволноваться. Декабрьская встреча прошла в подобном ключе. Ярославцы уверенно начали игру, но затем расслабились и пропустили ненужные шайбы. Результат игры выяснили в овертайме — 2:3 в пользу «Локомотива».

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Стартовый состав был во многом изменён Майлом Пелино. В четвёртом звене дебютировал молодой защитник Егор Манин, который набрал за «Локо» 45 очков по системе гол + пас. Также после травмы впервые за долгое время вышел новобранец команды Андрей Марков. В заявке отсутствовали важные игроки клуба, например, Антон Ландер по семейным обстоятельствам и Даниил Исаев, Григорий Денисенко и Даниил Мисюль, вызванные в сборную России.

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Первый период остался за «Локомотивом». Железнодорожники сумели реализовать большинство после удаления Мэттью Майоне. После точного броска Романа Савченко шайбу добил Павел Кудрявцев на тринадцатой минуте.

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Во второй двадцатиминутке железнодорожники также владели больше шайбой и проводили достаточно времени в атаке. Несмотря на то что динамовцы больше раз бросали по воротам, удары ярославцев чаще попадали в створ. С пятачка у ворот противника гол забил Артур Каюмов.

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В третьем периоде минчане стали прессинговать «Локомотив». Им удалось сравнять счёт с соперником, проведя успешные аттики. На 14-й минуте забил Андрей Костицын, а на 17-й — Александр Китаров. Оба гола были засчитаны при игре в равных составах.

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Ярославцы так и не смогли в основное время забить гол. Игра перетекла в овертайм. На 4-й минуте голом отличился долгожданный игрок «Локомотива» Андрей Марков. Матч завершился со счётом 2:3 в пользу железнодорожников.