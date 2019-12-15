Вы слишком оберегаете малыша: как научить ребёнка плавать. Главные советы от тренера

Начинать плавать лучше в бассейне Фото: предоставлено Юлией Ворониной

Многие родители сталкиваются с тем, что дети долгое время не могут научиться плавать. А у некоторых ребят после неудачных попыток вовсе пропадает желание заходить в воду. Что же тогда делать? В ход идут народные методы, но приведут ли они к успеху? Детский тренер Юлия Воронина делится своими знания с нашими читателями.



— В каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в плавание и почему?



— Когда он пошёл в первый класс, то есть в возрасте 6–7 лет. В этот период детки более дисциплинированные, больше понимают и уже умеют координировать свои движения.



— Какие главные ошибки допускают родители, когда приходят в бассейн учить детей плавать?



— Обычно замечаем три ошибки

1) Держат ребёнка руками за туловище, когда он пытается работать руками и ногами. Так он не чувствует, что вода его держит и как за счёт движений руками и ногами он двигается вперед. 2) Обучения начинается с правильного дыхания. Об этом многие родители даже не догадываются, и поэтому начинают учить задерживать дыхание при плавании, что в корне неправильно. 3) Каждый родитель жалеет и оберегает своего ребенка, тем самым не позволяет ему перебороть себя, напрячься и самому начать плыть.

У новорождённых детей есть навык плавания. С возрастом он исчезает Фото: предоставлено Юлией Ворониной

— Если у детей не получается научиться плавать, то иногда в ход идут дедовские способы (захочет жить — выплывет). Действительно ли стрессовая ситуация поможет малышу?

— Спорный вопрос: зависит и от возраста, и от восприятия ребёнком окружающего мира, и физических данных... На самом деле, во внутриутробный период все находятся в водной среде, то есть там плавают. Опираясь на это, многие родители с 3-й недели рождения ребёнка начинают с ним заниматься плаванием и не опасаются, что новорожденный может что-то не уметь. Естественно, не говорим о какой-либо технике в плавании младенцев, но держаться на воде и контролировать дыхание они умеют. А чем старше ребенок становится, тем сложнее ему вспомнить, как он вёл себя, когда был ещё в животике у мамы. Навык плавания исчезает.

Я думаю, что в стрессовой ситуации любой человек будет стараться выплыть и спастись, так как инстинкт самосохранения есть у всех. Но так лучше не делать со своим чадом, эффективнее отдать его в секцию плавания, где профессиональные тренеры помогут преодолеть сложности.



— Если есть выбор, то где проще всего учиться плавать? Бассейн, пресная вода в реке, солёная в море?

Начинайте учиться в бассейне Фото: предоставлено Юлией Ворониной

— Безопаснее и комфортнее обучать ребенка в бассейне. Там подходящая температура, есть бортики, дорожки, прозрачная и чистая вода ‒ это необходимые условия для плавания. В водоёмах берег не всегда ровный, бортиков нет, в случае нехватки дыхания или сил ребёнок не сможет схватиться за них и передохнуть. Также вода должна быть прозрачной, чтобы всё было видно, и не было страха неизвестности. На открытую воду многие приходят отдохнуть, покупаться, повеселиться. В такой обстановке детям сложно сосредоточиться на обучении, ведь им тоже хочется понырять, повеселиться и побрызгаться, поэтому бассейн — лучший и оптимальный вариант.



— Хочется узнать и о возможности серьёзной карьеры. Как понять, есть ли у ребёнка способности стать профессиональным спортсменом?

