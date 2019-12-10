18-летняя спортсменка, установившая мировой рекорд по плаванию, взяла две золотые медали в Европе

Юная спортсменка из Ярославля Екатерина Михайлушкина привезла две золотые медали с этапа чемпионата Европы, который прошёл в польском городе Познани. 18-летняя участница соревнований победила в заплывах в ластах на 100 и 200 метров, опередив конкуренток из Китая.

— На счету Екатерины это не первое достижение, — рассказывал ранее директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. — В 2016 году, в 14 лет, ей удалось установить целых шесть мировых рекордов на двух крупных турнирах: чемпионате мира в Греции и первенстве мира во Франции. Конечно, рекорды среди юниоров и уже во взрослой возрастной категории имеют разную цену, но для атлетов каждый результат является безусловной победой, и в первую очередь над самим собой.

