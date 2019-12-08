«Локомотив» вырвал победу у «Северстали» в серии буллитов

Последний матч перед перерывом на «Кубок Первого Канала» «Локомотив» провёл против «Северстали» на череповецком льду. Игра вышла за пределы основного времени и завершилась в серии послематчевых буллитов. К счастью ярославцев, победа досталась именно им. Как и почему это произошло? Давайте посмотрим.

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Сегодня в стартовом составе были заявлены легионеры, отсутствовавшие в предыдущих матчах: Стефан да Коста и Стаффан Кронвалль. Ворота снова доверили Илье Коновалову. Интересные перестановки в звеньях сделал главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино. В первой пятёрке выступили нападающие Павел Кудрявцев, Антон Ландер и Павел Красковский, в сочетании с защитниками Стаффаном Кронваллем и Романом Савченко.

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Череповчане сразу начали быструю игру. Уже на 2 минуте первого периода они смогли забить гол. Автором заброшенной шайбы стал Александр Петунин. Далее нападающего «Северстали» Даниила Вовченко судьи удалили за подножку. Ярославцы сняли вратаря и играли вшестером против четверых. «Локомотив» достаточно атаковал и намного больше бросал по воротам. На 10 минуте счёт сравнивает вызванный в сборную Рушан Рафиков. Игрок «Северстали» Дмитрий Марковин дважды пытается пробить ворота Ильи Коновалова. Со второй попытки удалось реализовать момент. Далее хоккеисты обеих команд получают по удалению. Оппоненты доигрывают первую двадцатиминутку. Уже по ее результата видно, что ярославцы перебрасывают соперника (13/31). На перерыв клубы уходят при счёте 2:1 в пользу «Северстали».

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Второй период проходит более сбалансированно. Противники не забивают друг другу голов. Дважды удаляется «Локомотив», но сталевары не реализуют большинство. Но один забитый гол записывают на счёт «Северстали»,однако после видеопросмотра отменяют. Шайба была заброшена рукой. В третьем периоде борьба за очки продолжилась. Ярославцы начали последнюю двадцатиминутку, будто с новыми силами. На 5 минуте Ярославская команда догоняет череповчан. Счёт на табло. (2:2) сохраняется на протяжении всего оставшегося времени.

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В овертайме противники также ничего не могут доказать друг другу. Дело доходит до буллитов. Первый же бросок у ярославцев реализует Магнус Пяярви. Но череповчане отвечают им забитым голом Владислава Кодолы. Ещё один бросок за «Локомотив» успешно исполняет Стефан да Коста. У «Северстали» забивает Егор Морозов. Заключительный буллит исполняет снова Магнус Пяярви и приносит команде победу. Итоговый счёт: 2:3 в пользу железнодорожников.

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«Локомотив» по-прежнему занимает 8 строчку на Западе, оставаясь в зоне плей-офф. В запасе у ярославцев 41 очко за 37 встреч.

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Следующие матчи «Локомотив» проведёт на выезде против минского «Динамо» 17 декабря и финского «Йокерита» 19 декабря.