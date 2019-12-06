Домашняя серия всё: «Локомотив» так и не смог забить шайбы в ворота «Динамо». Разбор игры

Сегодня «Локомотив» встретил на «Арене-2000» московское «Динамо». Команды уже провели матч в конце ноября, который закончился разгромным для ярославцев счётом (4:1). Вторая игра соперников стала одной из самых ожидаемых. Болельщики хотели увидеть реванш. Но и в этой встрече железнодорожникам не удалось набрать очки. Команда проиграла со счётом (0:4), так и не распечатав ворота москвичей. «Динамо» всё-таки входит в тройку лучших команд Запада, опережая «Локомотив» на 6 очков. Ярославцы сейчас здорово прибавили, но, видимо, этот оппонент пока им не по зубам. Также именно матч против москвичей уже второй раз оказывается заключительным в серии игр. Это тоже имеет определённое значение.

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Майкл Пелино заявил а качестве основного вратаря на матч Илью Коновалова. А в стартовой пятёрке вышли нападающие Егор Аверин, Антон Ландер, Магнус Пяярви и защитники Рушан Рафиков и Максим Осипов.

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Соперники сразу начали быструю игру. На 6-й минуте первого периода удалили московского хоккеиста Андрея Миронова за блокировку. Забить в большинстве ярославцам не удалось. Рушан Рафиков бил от синей линии, но шайба прошла рядом со штангой. Зато при игре в равных составах защитник «Динамо» Михал Чайковски реализовал атаку сходу и открыл счёт. На 18-й минуте нападающий третьего звена москвичей Андрей Алексеев отправил ещё одну шайбу в ворота Ильи Коновалова. В конце двадцатиминутки судьи удалили Никиту Черепанова за задержку соперника клюшкой. Ярославцы справились в меньшинстве.

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На старте второго периода Юусо Хиетанен забил третий гол. После этого главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино сменил на воротах Илью Коновалова на Александра Лазушина. С середины периода хоккеисты обеих команд часто удалялись. Но никто из соперников не смог успешно сыграть в большинстве. На 17-й минуте отрыв ещё больше увеличился. Как и в предыдущем матче, ворота «Локомотива» поразил 40-летний нападающий Максим Афиногенов.

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В третьем периоде шайбой в больше степени владели москвичи и атаковали соперника. Было несколько опасных моментов у ворот железнодорожников. В течение долгого времени команды бились на пятаке ярославцев. Пятую шайбу в ворота «Локомотива» мог отправить Дмитрий Яшкин. Но, к счастью «Локомотива», этого не произошло. Ярославская команда больше отбивалась, чем сама создавала голевые моменты. Итоговый счёт матча — 0:4. Железнодорожникам так и не удалось забить ни одной шайбы.

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«Локомотив» так и остался на 8-м месте в Западной конференции, заработав в 36 матчах 39 очков. Домашняя серия завершилась. Теперь ярославская команда поборется за очки на выезде. Железнодорожникам предстоит сыграть против «Северстали» 8 декабря. Затем на некоторое время игры чемпионата КХЛ будут прерваны Кубком Первого канала. «Локомотив» возобновит противостояния: 17 декабря против минского «Динамо» и 19-го — против «Йокерита».

