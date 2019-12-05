Заняли почти весь пьедестал: ярославские фристайлисты выступили на этапе Кубка мира в Финляндии

В первый день соревнований по акробатике на лыжах бронзовую медаль выиграл Павел Кротов, Илья и Максим Буровы заняли четвёртое и шестое места. После второго дня соревнований иностранцев на пьедестале победителей не оказалось. Первое место завоевал Илья Буров, его брат Максим — второе. Третье место занял россиянин Руслан Катманов.

— Для нас старты в Финляндии были своего рода заменой тренировок, поэтому девочки даже не принимали в них участия — мы не хотели форсировать их подготовку, — рассказал старший тренер российской команды Александр Понгильский. — Сейчас мы начали прыжковые тренировки, но пока не вышли на полноценные программы. Поэтому швейцарцы в один из дней и оказались выше нас — они прыгали тройные, у них коэффициент сложности выше. Мы свою силу тоже сумели продемонстрировать. Да и ребятам подняться на подиум всегда приятно.