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Спорт

Заняли почти весь пьедестал: ярославские фристайлисты выступили на этапе Кубка мира в Финляндии

С медалями уехали трое ярославских акробатов

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Во второй день российские фристайлисты не подпустили иностранцев к пьедесталу

Во второй день российские фристайлисты не подпустили иностранцев к пьедесталу

Ярославские фристайлисты завоевали три медали на первых этапах Кубка Европы, которые прошли на финском курорте Рука. 

В первый день соревнований по акробатике на лыжах бронзовую медаль выиграл Павел Кротов, Илья и Максим Буровы заняли четвёртое и шестое места. После второго дня соревнований иностранцев на пьедестале победителей не оказалось. Первое место завоевал Илья Буров, его брат Максим — второе. Третье место занял россиянин Руслан Катманов. 

Ярославские спортсмены готовятся к следующему этапу

Ярославские спортсмены готовятся к следующему этапу

— Для нас старты в Финляндии были своего рода заменой тренировок, поэтому девочки даже не принимали в них участия — мы не хотели форсировать их подготовку, — рассказал старший тренер российской команды Александр Понгильский. — Сейчас мы начали прыжковые тренировки, но пока не вышли на полноценные программы. Поэтому швейцарцы в один из дней и оказались выше нас — они прыгали тройные, у них коэффициент сложности выше. Мы свою силу тоже сумели продемонстрировать. Да и ребятам подняться на подиум всегда приятно. 

Теперь спортсмены готовятся к следующему этапу Кубка мира, который пройдёт в Китае 21 и 22 декабря.

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фристайлспорт
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 дек 2019 в 11:42

тьфу!написано фристайлисты, читаю филателисты...тфу, думаю откуда филателисты в Финляндии, да ещё акробаты,ну цирк вообще получился -не проснулся толком.

Олеко Дундич
5 дек 2019 в 11:37

Молодцы, ребята! Упорно занимались, а не камнями по садикам кидали от безделья..