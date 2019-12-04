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Ярославские студентки поборются за звание лучшей группы поддержки России

В жюри будет сидеть актер сериала «Молодежка» Владислав Канопка

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В Ярославль приехали лучшие болельщицы страны

В Ярославль приехали лучшие болельщицы страны

В Ярославле в КЗЦ «Миллениум» девушки со всей страны поборются за звание лучшей группы поддержки России. На сцене концертного зала сегодня, 4 декабря, на Всероссийском фестивале-конкурсе «Студенческая чир-данс-шоу лига» выступят 13 лучших групп поддержки со всей страны. Среди финалисток ярославская сборная из Демидовского университета — команда Freedom. В 2018 году девушки уже занимали призовое место и унесли с конкурса серебро. 


За звание лучших 25 студенток демидовского университета сразятся команды по чирлидингу из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Удмуртской и Чувашской Республик, Кировской, Тамбовской, Кемеровской, Вологодской, Орловской, Самарской и Архангельской областей.

Девушки выступят с программами-презентациями и основной программой с элементами чирлидинга. Студентки представят номера со «стантами», «пирамидами», «выбросами», «акробатикой», «чир-прыжками», «лип-прыжками», «махами», «пируэтами» и другими элементами чирлидинга. Выступления, полные артистизма и выразительности, хореографии, перестроений, яркой атрибутики, должны сделать это мероприятие зрелищным и эмоциональным конкурсом декабря в Ярославле.

В жюри будет актер сериала «Молодёжка» Владислав Канопка. Фестиваль-конкурс проведет артист шоу на ТНТ «Однажды в России» Вячеслав Макаров. Вход на мероприятие свободный. Начало конкурса в 18:30 в КЗЦ «Миллениум».

— Болейте за любимые команды, где бы вы ни были! Не пропустите прямую трансляцию из Ярославля в 18:30, — сообщили в официальной группе «Российской студенческой весны» во «ВКонтакте».

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спортподдержкачирлидеры
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КОММЕНТАРИИ (2)

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4 дек 2019 в 08:57

Тема красивой женской груди не раскрыта от слова совсем

4 дек 2019 в 09:13

Опять задницами махать будут?