Ярославские студентки поборются за звание лучшей группы поддержки России

В Ярославле в КЗЦ «Миллениум» девушки со всей страны поборются за звание лучшей группы поддержки России. На сцене концертного зала сегодня, 4 декабря, на Всероссийском фестивале-конкурсе «Студенческая чир-данс-шоу лига» выступят 13 лучших групп поддержки со всей страны. Среди финалисток ярославская сборная из Демидовского университета — команда Freedom. В 2018 году девушки уже занимали призовое место и унесли с конкурса серебро.





За звание лучших 25 студенток демидовского университета сразятся команды по чирлидингу из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Удмуртской и Чувашской Республик, Кировской, Тамбовской, Кемеровской, Вологодской, Орловской, Самарской и Архангельской областей.



Девушки выступят с программами-презентациями и основной программой с элементами чирлидинга. Студентки представят номера со «стантами», «пирамидами», «выбросами», «акробатикой», «чир-прыжками», «лип-прыжками», «махами», «пируэтами» и другими элементами чирлидинга. Выступления, полные артистизма и выразительности, хореографии, перестроений, яркой атрибутики, должны сделать это мероприятие зрелищным и эмоциональным конкурсом декабря в Ярославле.



В жюри будет актер сериала «Молодёжка» Владислав Канопка. Фестиваль-конкурс проведет артист шоу на ТНТ «Однажды в России» Вячеслав Макаров. Вход на мероприятие свободный. Начало конкурса в 18:30 в КЗЦ «Миллениум».

