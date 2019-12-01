Ярославский «Локомотив» проиграл «Автомобилисту» с разницей в 1 шайбу

1 декабря — традиционный День хоккея, но ярославскому клубу не удалось порадовать своих болельщиков.
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Сегодня «Локомотив» сразился с екатеринбургским «Автомобилистом» на «Арене-200». В этом чемпионате КХЛ команды уже встречались в октябре. Тогда «Автомобилист» стал победителем со счётом 4:1. Несмотря на большое желание ярославцев взять реванш, в сегодняшнем матче екатеринбуржцы вновь обыграли соперников. Как же это произошло? Давайте посмотри вместе.
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Майкл Пелино был вынужден сделать перестановки в стартовом составе. Судьи дисквалифицировали защитника-тафгая Александра Свитова на один матч за драку с игроком минского «Динамо». Также во время прошлой игры травмы получили Якуб Накладал и Артём Ильенко. На воротах сегодня стоял Илья Коновалов.
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Обеим командам не удалось много бросать по воротам противника. Хотя ярославцы оказались настойчивее в этом показателе. Они нанесли 37 бросков в створ ворот «Автомобилиста», в то время как екатеринбуржцы — всего 17. Но гостям удалось реализовать один из ударов. Этого оказалось достаточно, чтобы выйти победителем.
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Счёт был открыт на 17-й минуте первого периода. Железнодорожников судья наказал за нарушение численного состава. Немецкий нападающий Брукс Мэйсек воспользовался ситуацией и забил в большинстве. В начале первого периода и ярославцы играли с преимуществом в одного игрока, но реализация большинства — не самый сильный показатель «Локомотива».
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Во второй двадцатиминутке удалили (5+10 минут) капитана команды Стаффана Кронвалля. Ярославцам удалось отстоять большинство. Железнодорожники старались больше бросать по воротам, но к результату это так и не привело. Третий период прошёл с тем же раскладом сил. Счёт на табло по окончании матча: 0:1 в пользу «Автомобилиста».
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Майкл Пелино прокомментировал встречу.
— Мы создали сегодня моменты, чтобы забить, чтобы выиграть игру, и перебросали противника, — сказал тренер. — Мы работали хорошо в зоне атаки, но Коварж все ловил, все останавливал. Несколько раз мы попали в штангу, но самое главное, что начало игры у нас не получилось, оно и подвело нас в целом.
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Матч проигран, но молодой игрок «Локомотива» Николай Коваленко попал в тройку лучших хоккеистов встречи. Из команды соперника выбрали вратаря Якуба Коваржа и нападающего Дэна Секстона.
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Домашняя серия «Локомотива» продолжится против магнитогорского «Металлурга» 3 декабря и московского «Динамо» 6 декабря.