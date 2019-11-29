«Локомотив» победил минское «Динамо». Но соперник оказался не так-то прост

Первый домашний матч в этой серии «Локомотив» провёл против минского «Динамо»

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Первый домашний матч в этой серии «Локомотив» провёл против минского «Динамо». За полчаса до начала матча болельщики смогли пообщаться с Даниилом Апальковым и получить у него автографы. Кроме того, клуб устроил распродажу сувенирной продукции по случаю «Чёрной пятницы».

Минчане находятся на последнем месте в Западной конференции. Казалось бы, ярославцам не должно составить труда обыграть соперника. Но динамовцы тоже показали характер и заставили железнодорожников понервничать.

Майкл Пелино сделал значительные перестановки в стартовом составе: ворота доверил Александру Лазушину, а в первую пятёрку поместил нападающих Артура Каюмова, Дениса Алексеева, Николая Коваленко и защитников Рушана Рафикова и Максима Осипова. Именно эта связка хорошо проявила себя в предыдущих матчах.