«Локомотив» победил минское «Динамо». Но соперник оказался не так-то прост

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Первый домашний матч в этой серии «Локомотив» провёл против минского «Динамо». За полчаса до начала матча болельщики смогли пообщаться с Даниилом Апальковым и получить у него автографы. Кроме того, клуб устроил распродажу сувенирной продукции по случаю «Чёрной пятницы».
Минчане находятся на последнем месте в Западной конференции. Казалось бы, ярославцам не должно составить труда обыграть соперника. Но динамовцы тоже показали характер и заставили железнодорожников понервничать.
Майкл Пелино сделал значительные перестановки в стартовом составе: ворота доверил Александру Лазушину, а в первую пятёрку поместил нападающих Артура Каюмова, Дениса Алексеева, Николая Коваленко и защитников Рушана Рафикова и Максима Осипова. Именно эта связка хорошо проявила себя в предыдущих матчах.
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На 3-й минуте первого периода минчане открыли счёт. Шайбу в ворота «Локомотива» отправил Александр Павлович. Лишь на 14-й минуте ярославцы смогли догнать противника. Шайбу забросил Григорий Денисенко с передачи Романа Савченко и Стефана да Косты. Через 4 минуты счёт на табло стал 2:1. В большинстве красивый гол забил Якуб Накладал. После сирены на перерыв драку устроили Александр Свитов и Олег Евенко. Судьи обоих борцов наказали пятиминутным штрафом.
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В начале второй двадцатиминутки Павел Кудрявцев пробил вратаря с пятака у ворот и увеличил отрыв в счёте. Но уже через 3 минуты шайба залетела в ворота расслабившихся ярославцев. Автором гола стал канадец Райан Спунер. Оказавшись в большинстве — 3 на 5, железнодорожники переиграли противников и забросили еще одну шайбу. С точной передачи Рушана Рафикова это сделал Магнус Пяярви. На перерыв команды ушли со счётом (4:2) в пользу «Локомотива».
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На второй минуте заключительного периода за подножку удалили Артура Каюмова. Это дало шанс «Динамо» отыграться. Минчане успешно реализовали большинство. Гол забил Теэму Пулккинен. Однако через минуту ярославцы ответили оппонентам. С наброса от синей линии шайбу забил защитник Максим Осипов. На 14-й минуте отличился еще один нападающий первого звена — Артур Каюмов. «Локомотив» одолел минское «Динамо» с крупным счётом — 6:3.
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Следующий матч «Локомотив» проведёт также дома против «Автомобилиста». Матч обещает быть интересным, так как соперники примерно равны по силе.