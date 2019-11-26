«Локомотив» проиграл московскому «Динамо»: разбор матча

На этот раз соперником «Локомотива» стало московское «Динамо». Результат матча соответствует произошедшей игре на льду. Несмотря на старания ярославцев, москвичи выглядели свежее и бодрее. Во многом это связано с тем, что у «Локомотива» было меньше дней для восстановления сил. У «Динамо» предыдущая игра была три дня назад, а железнодорожники провели четырехматчевую выездную серию со встречами через день. Кроме того, «Динамо» — действительно сильный соперник. Команда находится на третьем месте в Западной конференции.

Стартовый состав на матч оказался почти не изменён Майклом Пелино. В первом звене снова выступили легионеры, а ворота занял Илья Коновалов. Звезда матча против «Сочи» Николай Коваленко также остался в наигранной третьей связке.

Динамовцы с самого начала матча стали прессинговать противника. Второе звено москвичей организовало атаку, в результате которой шайбу в ворота ярославцев забросил Максим Афиногенов. Железнодорожники играли аккуратно, но тоже пытались бросать по воротам. Илья Коновалов не раз спас свою команду.