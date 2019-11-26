«Локомотив» проиграл московскому «Динамо»: разбор матча

На этот раз соперником «Локомотива» стало московское «Динамо». Результат матча соответствует произошедшей игре на льду. Несмотря на старания ярославцев, москвичи выглядели свежее и бодрее. Во многом это связано с тем, что у «Локомотива» было меньше дней для восстановления сил. У «Динамо» предыдущая игра была три дня назад, а железнодорожники провели четырехматчевую выездную серию со встречами через день. Кроме того, «Динамо» — действительно сильный соперник. Команда находится на третьем месте в Западной конференции.
Стартовый состав на матч оказался почти не изменён Майклом Пелино. В первом звене снова выступили легионеры, а ворота занял Илья Коновалов. Звезда матча против «Сочи» Николай Коваленко также остался в наигранной третьей связке.
Динамовцы с самого начала матча стали прессинговать противника. Второе звено москвичей организовало атаку, в результате которой шайбу в ворота ярославцев забросил Максим Афиногенов. Железнодорожники играли аккуратно, но тоже пытались бросать по воротам. Илья Коновалов не раз спас свою команду.
Второй период стал более плодотворным на голы. В начале
В третьем периоде «Локомотив» старался как можно больше бросать, правда, обороняться приходилось тоже часто. Александр Свитов был удалён за задержу противника клюшкой. Железнодорожники выдержали меньшинство, не дав сопернику реализовать момент. За две минуты до окончания игрового времени «Локомотив» снял вратаря. Но отыграться не удалось. В пустые ворота шайба попала после броска Максима Афиногенова. Итоговый результат матча — 4:1 в пользу москвичей.
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«Локомотив» продолжает оставаться на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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Следующие встречи ярославская команда проведёт дома. Болельщики смогут посетить матчи против минского «Динамо», «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга». Последней игрой в серии станет ответный матч московскому «Динамо», в котором клуб сможет реабилитироваться за сегодняшнее поражение.