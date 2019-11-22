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Перестановка в составе дала о себе знать: «Локомотив» разгромил «Сочи». Видео

Ярославская команда сыграла в гостях

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Противник распластался ради победы, но зря

Противник распластался ради победы, но зря

Сегодня ярославский «Локомотив» сыграл в гостях против «Сочи». Обе команды находятся в дивизионе Тарасова, поэтому очная встреча — условно борьба за 4 очка. Тем более клубы идут бок о бок в турнирной таблице. В этом году ярославцы и сочинцы уже боролись дважды на «Арене-2000». 

Железнодорожники победили в обоих матчах с минимальным преимуществом в счёте — 2:1 и 1:0. На этот раз «Локомотив» одержал победу над «Сочи» с разгромным счётом 2:5.

Майкл Пелино сделал значительную перестановку в звеньях. В стартовой пятерке — нападающие Артур Каюмов, Денис Алексеев и Николай Коваленко с защитниками Рушаном Рафиковым и Якубом Накладалом. Заезда «Локомотива» Антон Ландер на этот раз в третьей связке. После прошлого матча с московским «Спартаком» хоккеист попал в топ-5 снайперов КХЛ.

На 6-й минуте атаку начал Максим Осипов. Она закончилась удачной реализацией момента. Первую шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но сочинцы не растерялись и моментально ответили сопернику. Во время контратаки «Сочи» гол забил Роберт Росен. На перерыв клубы ушли при счёте 1:1.

Во втором периоде железнодорожники оторвались от «Сочи». Артур Каюмов отметился голом при игре в равных составах на 13-й минуте. Но преимущество ярославцев сохранялось недолго. На 18-й минуте ворота «Локомотива» успешно атаковал швед Мальте Стремвалл. Противники вновь закончили период вничью 2:2.

В последней двадцатиминутке «Локомотив» снова начал вести в счёте. Первое звено ярославцев перехватило шайбу у соперника на синей линии. Атаку завершил мощным броском Денис Алексеев. А через минуту дубль оформил Николай Коваленко. Перестановка тренера оправдала себя в этом матче! Дальше игра стала ещё насыщеннее и интереснее. Хоккеисты «Локомотива» упорно атаковали и много удалялись. Кульминацией периода стал реализованный болит Магнусом Пяярви, назначенный в наказание за задержку соперника Константином Климонтовым.

Поздравляем «Локомотив» с победой!

Ярославцы проведут гостевые матчи против «Йокерита» 24 ноября и против московского «Динамо» 26 ноября.

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КОММЕНТАРИИ (2)

мдя...
22 ноя 2019 в 23:50

В этот серый скучный вечер
Я тебя случайно встретил.
Я позвал тебя с собою
И назвал своей судьбою.
У тебя глаза, как море,
Словно ночь, твои ресницы.
Твои руки, словно крылья,
Крылья одинокой птицы.
Сегодня в белом танце
Кружимся,
Наверно, мы с тобой
Подружимся.
И ночью мы вдвоём
Останемся,
А утром навсегда
Расстанемся...
Среди серых стен молчанья
Я тебя нашла случайно.
Позвала тебя с собою,
Назвала своей судьбою.
У тебя глаза, как небо,
Словно ночь, твои ресницы.
Твои руки, словно крылья,
Крылья одинокой птицы.
Сегодня в белом танце
Кружимся,
Наверно, мы с тобой
Подружимся.
И ночью мы вдвоём
Останемся,
А утром навсегда
Расстанемся...
Сегодня в белом танце
Кружимся,
Наверно, мы с тобой
Подружимся.
И ночью мы вдвоём
Останемся,
А утром навсегда
Расстанемся...