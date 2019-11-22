Перестановка в составе дала о себе знать: «Локомотив» разгромил «Сочи». Видео

Сегодня ярославский «Локомотив» сыграл в гостях против «Сочи». Обе команды находятся в дивизионе Тарасова, поэтому очная встреча — условно борьба за 4 очка. Тем более клубы идут бок о бок в турнирной таблице. В этом году ярославцы и сочинцы уже боролись дважды на «Арене-2000».

Железнодорожники победили в обоих матчах с минимальным преимуществом в счёте — 2:1 и 1:0 . На этот раз «Локомотив» одержал победу над «Сочи» с разгромным счётом 2:5.

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Майкл Пелино сделал значительную перестановку в звеньях. В стартовой пятерке — нападающие Артур Каюмов, Денис Алексеев и Николай Коваленко с защитниками Рушаном Рафиковым и Якубом Накладалом. Заезда «Локомотива» Антон Ландер на этот раз в третьей связке. После прошлого матча с московским «Спартаком» хоккеист попал в топ-5 снайперов КХЛ.

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На 6-й минуте атаку начал Максим Осипов. Она закончилась удачной реализацией момента. Первую шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но сочинцы не растерялись и моментально ответили сопернику. Во время контратаки «Сочи» гол забил Роберт Росен. На перерыв клубы ушли при счёте 1:1.

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Во втором периоде железнодорожники оторвались от «Сочи». Артур Каюмов отметился голом при игре в равных составах на 13-й минуте. Но преимущество ярославцев сохранялось недолго. На 18-й минуте ворота «Локомотива» успешно атаковал швед Мальте Стремвалл. Противники вновь закончили период вничью 2:2.

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В последней двадцатиминутке «Локомотив» снова начал вести в счёте. Первое звено ярославцев перехватило шайбу у соперника на синей линии. Атаку завершил мощным броском Денис Алексеев. А через минуту дубль оформил Николай Коваленко. Перестановка тренера оправдала себя в этом матче! Дальше игра стала ещё насыщеннее и интереснее. Хоккеисты «Локомотива» упорно атаковали и много удалялись. Кульминацией периода стал реализованный болит Магнусом Пяярви, назначенный в наказание за задержку соперника Константином Климонтовым.