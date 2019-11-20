Ярославцам снова не повезло в игре со «Спартаком» Фото: КХЛ

«Локомотив» реабилитировался к середине сезона и стал регулярно зарабатывать очки. Особенно порадовала болельщиков трёхматчевая серия побед железнодорожников.

Московский «Спартак» оказался неудобным соперником для «Локомотива» в этом сезоне. В октябре ярославцы уступили москвичам со счётом (5:2). На 20 ноября ярославцам снова не повезло. Железнодорожники проиграли в серии послематчевых бросков (4:3). Посмотрим, как это произошло. В стартовом составе «Локомотива» болельщики смогли вновь увидеть Илью Коновалова на воротах. А в четвёртом звене выступил защитник Павел Красковский.

После стартовой сирены соперники долго присматривались друг к другу, действуя осмотрительно. Счёт открыл на 20-й минуте первого периода московский нападающий Максим Цыплаков. Но на первой минуте следующего периода «Спартаку» ответную шайбу забросил Артём Ильенко. Нападающий первого звена воспользовался выходом один на один против вратаря и реализовал момент. Но команды недолго играли при равном счете. Вскоре на 12-й минуте атака «Спартака» завершилась голом. Его автором стал Дмитрий Вишневский. Третий период начался с удаления Магнуса Пяярви за подножку. Москвичи воспользовались ситуацией и в большинстве забили гол. Скорости в матче увеличились. И вновь «Локомотив» попытался сократить отрыв. На 14-й минуте шайбу забросил один из лучших бомбардиров ярославцев Стефан да Коста. Гол засчитали только после видеопросмотра. У ярославцев появляется надежда на спасение матча. В этом им помогает удаление Артема Фёдорова за толчок клюшкой. Автором забитой шайбы в большинстве становится Антон Ландер. Это его 102-й гол в КХЛ. Совсем недавно игрока поздравляли со 100 шайбами в Лиге, но нападающий не останавливается и продолжает увеличивать результат. В основное время команды не смогли определить, кто станет победителем в этой встрече.