Почти без шансов: «Локомотив» красиво обыграл «Салават Юлаев»

В первом периоде железнодорожники имели явное преимущество. Ярославцы бросили по воротам 23 раза, а уфимцы всего 14. Причём два броска игроков «Локомотива» в створ ворот стали голами. На 11-й минуте шайбой отметился Степан Санников, добив ее в результате стремительной атаки своей команды. На 16-й минуте преимущество увеличил Николай Коваленко, не оставив шансов вратарю.

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Во втором периоде «Салават Юлаев» стал играть жёстче и прессинговать противника. Уже на 5-й минуте ярославцам ответил Теему Хартикайнен. Но затем железнодорожники вновь забили в большинстве после удаления Артёма Сергеева. Автором гола стал Антон Ландер.

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В 3-м периоде шайбу забросил Магнус Пяярви на 6-й минуте. В последней двадцатиминутке ярославцы много удалялись, например дважды Стаффан Кронвалль. На 13-й минуте дубль оформил Антон Ландер. Уфимцы пытались догнать «Локомотив», но им не удалось. Итоговый счёт матча — 5:1. Ярославцы оказались лучше не только в счете, но и в показателях. «Локомотив» взял верх в выигранных вбрасываниях (33/21), в бросках в створ ворот (37/26).

— Мне очень понравилось, как наша команда играла против уфимцев с самого начала. Я думаю, что первая ситуация меньшинства была для нас очень важной. Вратарь «Салавата» играл очень хорошо в большинстве, ловил шайбы, а в ситуации с голом Степы Санникова боролся до конца. Этот первый гол придал нам уверенности, задал тон игре, и с этого момента мы уже поняли, что обыграем Уфу, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Майкл Пелин.