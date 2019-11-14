«Локомотив» победил нижнекамский «Нефтехимик»

«Локомотив» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 6:3. Матч был богат на эмоции: болельщики радовались забитым шайбам, переживали за команду в опасные моменты, которые подарил «Нефтехимик» в третьем периоде.



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Перед началом встречи прошла автограф-сессия с 19-летним Даниилом Мисюлем, игроком молодёжной сборной России.

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Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино почти не изменил стартовый состав по сравнению с прошлым матчем. Ворота вновь доверили Александру Лазушину. А в первом звене зрители увидели вместо привычной связки нападающих-легионеров Степана Санникова, Александра Свитова и Артема Ильенко. На этот раз хоккеисты показали большую сыгранность и даже первой пятёркой забили 3 гола.

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Артем Ильенко и Александр Свитов с самого начала стали прессинговать соперника. Они доставили шайбу на пятак. И на 25-й секунде 1-го периода Степан Санников с неудобной руки забросил первую шайбу в игре. На 14-й минуте преимущество увеличил гол Антона Ландера, который в этом сезоне забивает почти в каждом матче. После точной передачи Магнуса Пяярви нападающий отправил шайбу в ворота. Под занавес первого периода ещё одним голом порадовал Денис Алексеев, нападающий 4-го звена. Ярославцы ушили на перерыв при счете 0:3.

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В середине второго периода 4-ю шайбу отправил в ворота «Нефтехимика» защитник Якуб Накладал. Это произошло на 13-й минуте игрового времени. А через 2 минуты дубль оформил Антон Ландер. После этого нижнекамцы заменили вратаря. Затем судьи удалили Алексея Волгина за задержку соперника клюшкой. У ярославцев появился шанс поиграть в большинстве. И его реализовал Григорий Денисенко. На табло — 6:0. Никто и не мог подумать, что же произойдёт в третьем периоде.

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В последней двадцатиминутке удалили Романа Савченко. И расслабившиеся ярославцы пропустили в большинстве от Зака Митчелла. Но на этом неудачи не закончились. На 16-й минуте отрыв уменьшил Якоб Берглунд, и ещё через 2 — Ильдар Шиксатдаров. К концу матча команды подошли со счётом 6:3. Хорошо, что игра длится только 60 минут. Вдохновлённые нижнекамцы показали бы ещё свою мощь. Порадуемся за команду, но то, что произошло в третьем периоде, послужит «Локомотиву» уроком.

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Заключительный домашний матч в этой серии пройдёт 16 ноября против «Салавата Юлаева». Надеемся, что и в нем команда сможет набрать очки.

