Ярославский «Локомотив» всухую обыграл «Сибирь» в первом матче домашней серии

«Локомотив» успешно открыл серию домашних матчей Фото: Александра Савельева

«Локомотив» всухую обыграл «Сибирь» со счётом (2:0). Победа над новосибирцами послужила отличным началом домашней серии. Несмотря на то, что новосибирцы занимают на Востоке 4 место и являются достойными соперниками, железнодорожники почти не оставили им шанса в игре. Давайте посмотрим, как это произошло.

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Перед первой домашней встречей болельщики получили автографы от 19-летнего капитана молодежной сборной Григория Денисенко.

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На матч против «Сибири» ярославская команда вышла со значительными перестановками в составе. В первом звене выступили Артём Ильенко, Александр Свитов и Степан Санников, а легионеры Магнус Пяярви и Антон Ландер появились во второй связке. Ворота впервые за долгое время занял Александр Лазушин.



Болельщики ярославской команды остались довольны матчем Фото: Александра Савельева

Магнус Пяярви открыл счёт на 4-й минуте первого периода. Нападающий стремительно забросил шайбу в ворота противника с передачи Антона Ландера. Этот гол стал первым для хоккеиста за железнодорожников. Во второй двадцатиминутке ярославские игроки чаще новосибирцев владели шайбой. Они много раз пытались увеличить преимущество, но моменты так и не были реализованы.

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Третий период начался с игры в меньшинстве для «Локомотива». За несколько секунд до перерыва удалили Стаффана Кронвалля за игру высоко поднятой клюшкой. Новосибирцы активно провели большинство. Вратарю ярославцев не раз пришлось спасать ворота «Локомотива». Во время игры при равных составах хорошие моменты были у Александра Полунина и Магнуса Пяярви, правда, они не завершились голами. Показать себя в большинстве имели возможность и железнодорожники. Удалили нападающего «Сибири» Дмитрия Саюстова. На последних минутах игрового времени ярославцы были наказаны за нарушение численного состава. Тренер «Сибири» Николай Заварухин решил снять вратаря. Этот ход не помог хоккеистам из Новосибирска, а только удвоил преимущество хозяев. Антон Ландер забросил шайбу в пустые ворота.

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Сибиряки домой уехали с поражением Фото: Александра Савельева