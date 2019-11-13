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«Готовился почти год»: ярославец пробежал полумарафон в Италии

И дал совет начинающим любителям бега

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Никита Ширяев готовился к этому почти год&nbsp;

Никита Ширяев готовился к этому почти год 

Житель Ярославля Никита Ширяев настолько влюбился в бег, что полетел со всей семьёй в Италию, чтобы пробежать один из популярнейших полумарафонов Гарда. Трасса находится в местечке Рива-дель-Гарда на севере страны и проходит вдоль берега озера. 

— Очень хотелось участвовать в забеге именно на Гарде, так как тут одна из самых красивых дистанций в мире. А ещё в этом забеге участвовали сразу несколько именитых спортсменов из Кении. Хотелось попробовать свои силы, соревнуясь именно с ним, — рассказал 76.RU Никита. 

В соревнованиях участвовали больше пяти тысяч человек. Кто-то рискнул осилить только десятикилометровую дистанцию. А ещё были детские забеги. 

— Я готовился почти год. Начал заниматься бегом с нуля в начале этого года, — поделился ярославец. — Самый правильный стиль бега — это естественный бег, чтобы нога приземлялась на всю стопу. Тем, кто собирается бежать полумарафон или марафон, лучше всего заниматься с тренером. Он поможет прислушаться к организму и научит правильной технике бега.

Вместе с Никитой свой детский забег пробежал его сын. 

За спортсменом подтягивается его сын&nbsp;

За спортсменом подтягивается его сын 

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КОММЕНТАРИИ (2)

2204
13 ноя 2019 в 20:20

А финишировал в какую половину бегунов попал: в первую или вторую! И всё равно молодцы!!!

Гость
13 ноя 2019 в 19:54

Симпатяшки.