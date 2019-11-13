«Готовился почти год»: ярославец пробежал полумарафон в Италии

Житель Ярославля Никита Ширяев настолько влюбился в бег, что полетел со всей семьёй в Италию, чтобы пробежать один из популярнейших полумарафонов Гарда. Трасса находится в местечке Рива-дель-Гарда на севере страны и проходит вдоль берега озера.

— Очень хотелось участвовать в забеге именно на Гарде, так как тут одна из самых красивых дистанций в мире. А ещё в этом забеге участвовали сразу несколько именитых спортсменов из Кении. Хотелось попробовать свои силы, соревнуясь именно с ним, — рассказал 76.RU Никита.