Ярославские хоккеисты выступили за сборную России сразу в нескольких турнирах

Предыдущая хоккейная неделя прошла насыщенно. Ярославские спортсмены выступили за сборную России на нескольких турнирах. Они смогли не только помочь команде, но и зарекомендовать себя. И, возможно, кто-то из хоккеистов сможет попробовать свои силы на более серьёзных соревнованиях. ⠀ Кубок Карьяла ⠀ Турнир традиционно проходит в Финляндии и является одним из этапов Еврохоккейтура. В нем соревнуются сборные России, Финляндии, Чехии, Швеции. На этот раз наша команда заняла 3-е место. В Кубке Карьяла в состав национальной сборной вошло 5 железнодорожников. ⠀ Рушан Рафиков выступил с нашивкой альтернативного капитана и сыграл во всех матчах при показателе полезности +1. В игре против хозяйки турнира защитник оформил дубль. Нападающие Никита Алексеев, Павел Кудрявцев и Артур Каюмов были на льду в 2 матчах, но не набрали в них очков. Защитник Никита Черепанов провёл одну игру за сборную с показателем полезности -1. Кубок Германии

Кубок Германии 2019 года стал 30-м по счету. За первенство бились сборные Германии, России (В), Словакии и Швейцарии. Олимпийская команда нашей страны стала третьей. Ярославский хоккеист Илья Коновалов защищал ворота в игре против Германии. Вратарь пропустил 4 шайбы. Эта игра закончилась для россиян поражением. Нападающий Георгий Иванов принял участие в 3 матчах и отдал результативную передачу Павлу Порядину в матче со страной-хозяйкой. Его показатель полезности +1. Турнир четырёх наций



В Турнире четырёх наций выступала молодёжная сборная против Чехии, Швеции и Финляндии. Россия заняла 2-е место, в частности, благодаря и нашим игрокам. К участию привлекли 4 ярославских хоккеистов. Тренерский штаб заявил всех игроков на 3 матча. Защитник Даниил Мисюль набрал 3 очка, отдав пасы. Илья Николаев отличился одной передачей. Нападающий Григорий Денисенко забросил две шайбы в ворота финнов и чехов. А для Александра Дарьина турнир прошёл неудачно: его показатель полезности -3.

Сейчас ярославские игроки вернулись в распоряжение своих команд.

