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«Папа привёл на самооборону»: 19-летняя ярославна стала чемпионкой по кикбоксингу

Дарья Кувакина взяла золото на чемпионате России. Фото спортсменки

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Дарья с тренером Александром Уваровым&nbsp;

Дарья с тренером Александром Уваровым 

Спортсменка из Ярославля стала чемпионкой на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. 19-летняя Дарья Кувакина взяла золото в весе 56 килограммов. 

76.RU узнал, как юная красотка увлеклась спортивными единоборствами.

— Меня папа отвёл туда учиться самообороне. Мы пришли посмотреть на занятия, на следующий день я уже тренировалась, — рассказывает Даша о том, как пришла в клуб единоборств «Медведь». — Тренируюсь восемь раз в неделю: понедельник, среда, пятница — по две тренировки, во вторник и четверг — по одной. 

Вне спортивного зала не узнать в Даше грозного соперника по рингу&nbsp;

Вне спортивного зала не узнать в Даше грозного соперника по рингу 

В кикбоксинге Дарья уже пять лет, за это время она успела победить на первенстве Европы и взять золото на чемпионате мира в своей категории.

А вот один из поединков Дарьи: 

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