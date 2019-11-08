«Папа привёл на самооборону»: 19-летняя ярославна стала чемпионкой по кикбоксингу

— Меня папа отвёл туда учиться самообороне. Мы пришли посмотреть на занятия, на следующий день я уже тренировалась, — рассказывает Даша о том, как пришла в клуб единоборств «Медведь». — Тренируюсь восемь раз в неделю: понедельник, среда, пятница — по две тренировки, во вторник и четверг — по одной.

Спортсменка из Ярославля стала чемпионкой на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. 19-летняя Дарья Кувакина взяла золото в весе 56 килограммов.

Вне спортивного зала не узнать в Даше грозного соперника по рингу

В кикбоксинге Дарья уже пять лет, за это время она успела победить на первенстве Европы и взять золото на чемпионате мира в своей категории.

А вот один из поединков Дарьи: