Обидное поражение: «Локомотив» проиграл «Адмиралу» в родных стенах

Сегодня ярославские железнодорожники проиграли в матче с хоккейным клубом из Владивостока. «Локомотив» и «Адмирал» находились до их встречи на 8-х местах Западной и Восточной конференций. Оба клуба неудачно провели старт сезона, но зато сейчас постепенно исправляют турнирное положение и набирают очки. Расстановка сил команд была, примерно, равная. Как оказался возможен проигрыш?



Счёт в матче открыл нападающий 4-го звена Александр Полунин. Это произошло на 16-й минуте первого периода. Но преимущество ярославцев было недолгим. Ровно через 2 минуты шайбу забросил Василий Стрельцов в результате успешной контратаки «Адмирала».



В начале второго периода удалили ярославского защитника Романа Савченко за блокировку соперника. Этим воспользовались хоккеисты из Владивостока и реализовали большинство. Голом отметился Денис Вихарев. На 8-й минуте благодаря набросу защитника Михаила Сидорова железнодорожники сравняли счёт. Но вторая двадцатиминутка стала плодотворной на голы, и в ворота «Локомотива» была вновь заброшена шайба Денисом Вихаревым, оформившим дубль в этой встрече.



В третьем периоде противники долгое время боролись за владение шайбой. Только на 17-й минуте гол забил Владимир Бутузов, нападающий «Адмирала». Проигрывая в 2 шайбы, ярославцы решили снять вратаря и атаковать вшестером. Но это принесло лишь ещё один гол в пустые ворота. Его автором стал Маркус Люнг.



Счёт игры: 2:5 в пользу «Адмирала». Это обидное поражение для «Локомотива», который мог одолеть соперника. По результатам этого матча железнодорожники остались на прежнем 8-м месте в Западной конференции с 24 очками.



Сможет ли «Локомотив» набрать очки в других домашних матчах? Наблюдайте за любимой командой на «Арене-2000» в матчах против «Сибири» 12 ноября, «Нефтехимика» — 14 числа и «Салават Юлаева» — 16 ноября.

